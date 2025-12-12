Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,66%301,01
  • OMX Riga−0,02%932,58
  • OMX Tallinn0,44%1 990,44
  • OMX Vilnius0,67%1 302,07
  • S&P 5000,21%6 901
  • DOW 301,34%48 704,01
  • Nasdaq −0,25%23 593,86
  • FTSE 1000,43%9 744,98
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,47
  • OMX Baltic0,66%301,01
  • OMX Riga−0,02%932,58
  • OMX Tallinn0,44%1 990,44
  • OMX Vilnius0,67%1 302,07
  • S&P 5000,21%6 901
  • DOW 301,34%48 704,01
  • Nasdaq −0,25%23 593,86
  • FTSE 1000,43%9 744,98
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,47
  • 12.12.25, 09:28

Станет ли Индия союзником России?

Развивая связи с Индией, российская власть стремится выйти из чрезмерной зависимости от Китая, однако самая населенная страна мира едва ли послушно впишется в ее геополитические проекты, пишет политический обозреватель ДВ Вадим Штепа.
Вадим Штепа.
  • Вадим Штепа.
  • Foto: Личный архив
Состоявшийся в начале декабря визит Владимира Путина в Индию стал попыткой вовлечь эту самую многонаселенную страну планеты в российскую мировоззренческую орбиту. Был помпезно открыт телеканал RT India, хотя в западных странах вещание этого пропагандистского холдинга приостановлено.
Но главным образом Россия пытается заинтересовать Индию экономически. Эта страна сейчас является вторым после Китая импортером российской нефти, которую она зачастую реэкспортирует далее, в том числе в Европу. Так фактически обходится режим международных санкций, что вполне устраивает Кремль.
Объем взаимной торговли между Россией и Индией за годы войны также существенно вырос. В 2025 году он составил более 68 миллиардов долларов, при том, что в 2020 году был всего 8,1 миллиарда. Индийское руководство не присоединяется к международным санкциям, и Евросоюз никак не может на это повлиять. Могли бы повлиять США, но они сами сейчас восстанавливают экономическое сотрудничество с Россией, фактически снимая собственные санкции.

Статья продолжается после рекламы

Развивая связи с Индией, российская власть стремится выйти из чрезмерной зависимости от Китая, в которую она неизбежно попала, разорвав с начала войны связи с Европой и объявив все европейские страны «недружественными». Индия действительно более комфортна для Кремля, поскольку у этой страны практически нет геополитических амбиций, и она никак не конкурирует с Россией, в отличие от того же Китая, например, за влияние на страны Центральной Азии. И если Владивосток уже фактически стал внутренним китайским портом, у отдаленной Индии таких запросов быть не может.
Россия все еще по советской привычке воспринимает себя лидером для «развивающихся стран».
Многосоставная и многоэтничная Индия вместо глобальной геополитики более заинтересована в удержании внутренней стабильности. Поэтому не так часто выступает с громкими мировыми заявлениями. С другой стороны, именно это отсутствие геополитической активности позволяет вовлекать страну в различные международные проекты типа БРИКС, в которых она, несмотря на первое место по населению, играет далеко не первую роль. Россия все еще по советской привычке воспринимает себя лидером для «развивающихся стран».
Хотя в действительности в сфере высоких технологий Индия уже давно обогнала Россию, трое из четырех IT-шников на мировом рынке – индийцы. Если Китай превратился в «мировую фабрику ширпотреба», то Индия идет по пути «создателя цифрового кода», и программисты Бангалора уже практически не уступают своим коллегам из Кремниевой долины.
Поэтому возникают сомнения, что в перспективе Индия останется столь же послушной различным геополитическим проектам, которые управляются извне. Ее нынешняя, во многом пророссийская политика – это еще сохраняющаяся инерция эпохи Советского Союза, который активно влиял на Индию, притормаживая ее сотрудничество с западными странами. Но сегодняшние индийцы – гораздо более свободомыслящий народ. Индия по своим масштабам, конечно, не сможет стать «западной» страной. Но и вряд ли будет двигаться в кремлевском «антизападном» русле.

Отмена Русского мира?

В начале декабря вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия готова принять «неограниченное число» рабочих из Индии. Сегодня только в обрабатывающих отраслях российской промышленности дефицит кадров составляет 800 тысяч человек, а в целом по экономике он доходит до 5 миллионов.
Это приглашение прозвучало некоторым диссонансом с расхожими заявлениями властей о необходимости «контролировать миграцию». Но, видимо, проблемы в российской экономике уже таковы, что без трудовых мигрантов она рискует просто остановиться.
Но практически этот эксперимент вряд ли получится. Во-первых, способна ли будет Россия платить индийским рабочим глобально конкурентоспособную зарплату? Это не таджики, которых и поныне нанимают за гроши по российским меркам. А Индия занимает третье место в мире по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.
Во-вторых, современные индийцы привыкли жить в открытом обществе и вряд ли будут чувствовать себя комфортно при нынешнем российском режиме информационной изоляции и цензуры, когда блокированы не только все мировые социальные сети, но даже и звонки по мессенджерам.
Ну и в-третьих, такой колоссальный, почти миллионный приток индийских мигрантов потребует отмены официальной идеологии «русского мира». А для нынешней войны с Украиной эта идеология является базовой. И это будет главная дилемма перед российской властью. С продолжением войны никакого экономического развития ожидать невозможно.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.12.25, 08:49
Фестиваль скидок на топливном рынке заканчивается. «После каждой вечеринки приходится платить»
Нефтяные монархии Персидского залива больше не способны подталкивать мировые цены вверх, но несмотря на дешевую нефть, потребительский праздник на эстонском топливном рынке подходит к концу.
Mнения
  • 27.10.25, 10:27
Не только ЕС: как пересобрать эстонский экспорт
Десятилетиями во внешней торговле Эстония смотрела прежде всего на страны ЕС. Это давало масштаб и предсказуемость, но одновременно укрепляло зависимость, которая теперь сковывает возможности роста. Пора диверсифицировать потоки, пока «штиль» не стал новой нормой, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 28.11.25, 16:41
Цена на нефть падает уже четвертый месяц подряд
Стоимость нефти в последние месяцы заметно снизилась. Трейдеры ждут встречи ОПЕК+ и находятся в напряженном ожидании того, как возможное мирное соглашение по Украине может повлиять на рынок.
Новости
  • 16.10.25, 09:55
США: Индия пообещала прекратить покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени», передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
2
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
3
Новости
  • 11.12.25, 11:34
Айво Петерсона приговорили к 14 годам тюремного заключения
Дополнено!
4
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
5
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
6
Новости
  • 11.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: что будет с ценами на продукты и продовольственной безопасностью?

Последние новости

Новости
  • 12.12.25, 10:16
Зреет план: банки будут обязаны возмещать ущерб жертвам мошенников
Mнения
  • 12.12.25, 09:28
Станет ли Индия союзником России?
Новости
  • 12.12.25, 08:44
Строительный сектор завершает год пессимистично: «Уровень цен ужасно низкий»
Интервью
  • 12.12.25, 07:00
«Путину не нужна мировая война – он живет слишком комфортно»
Новости
  • 12.12.25, 06:00
Здравствуйте, я Валера и я – бывший ресторатор: в Нарве прошла вечеринка бизнес-провалов
Новости
  • 11.12.25, 18:52
Год с введения автоналога: местный авторынок рухнул, а у соседей продолжается рост
Биржа
  • 11.12.25, 17:37
Robus выставляет на продажу свои активы и патенты
Новости
  • 11.12.25, 17:10
Кибермошенники украли у Hekotek миллион евро. Компания требует деньги у уволенного финансового директора

Сейчас в фокусе

«Президент знает, что делает», – считает Денис Бородич.
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
Айво Петерсон.
Новости
  • 11.12.25, 11:34
Айво Петерсона приговорили к 14 годам тюремного заключения
Дополнено!
Журналист ДВ Алексей Шишкин во дворе уже реконструированных корпусов новой фабрики Лютера. Сейчас в ее машинном зале офис Äripäev, а в бывших цехах – квартиры.
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
Наряду с местной продукцией на полках магазинов все чаще появляются более дешевые импортные товары и продукты под собственными марками торговых сетей.
Новости
  • 11.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: что будет с ценами на продукты и продовольственной безопасностью?
Госкомпания Riigi Kinnisvara (RKAS) в октябре выставила на аукцион четырехэтажное офисное здание в центре Таллинна по начальной цене 3,9 млн евро.
Новости
  • 11.12.25, 14:53
Застройщик приобрел в центре Таллинна дом в стиле модерн: в строительство квартир инвестируют миллионы евро
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.
Новости
  • 09.12.25, 17:45
Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
Рене Варек.
Новости
  • 11.12.25, 18:52
Год с введения автоналога: местный авторынок рухнул, а у соседей продолжается рост
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025