12.12.25, 09:28 Станет ли Индия союзником России? Развивая связи с Индией, российская власть стремится выйти из чрезмерной зависимости от Китая, однако самая населенная страна мира едва ли послушно впишется в ее геополитические проекты, пишет политический обозреватель ДВ Вадим Штепа.

Вадим Штепа.

Foto: Личный архив

Состоявшийся в начале декабря визит Владимира Путина в Индию стал попыткой вовлечь эту самую многонаселенную страну планеты в российскую мировоззренческую орбиту. Был помпезно открыт телеканал RT India, хотя в западных странах вещание этого пропагандистского холдинга приостановлено.

Но главным образом Россия пытается заинтересовать Индию экономически. Эта страна сейчас является вторым после Китая импортером российской нефти, которую она зачастую реэкспортирует далее, в том числе в Европу. Так фактически обходится режим международных санкций, что вполне устраивает Кремль.

Объем взаимной торговли между Россией и Индией за годы войны также существенно вырос. В 2025 году он составил более 68 миллиардов долларов, при том, что в 2020 году был всего 8,1 миллиарда. Индийское руководство не присоединяется к международным санкциям, и Евросоюз никак не может на это повлиять. Могли бы повлиять США, но они сами сейчас восстанавливают экономическое сотрудничество с Россией, фактически снимая собственные санкции.

Развивая связи с Индией, российская власть стремится выйти из чрезмерной зависимости от Китая, в которую она неизбежно попала, разорвав с начала войны связи с Европой и объявив все европейские страны «недружественными». Индия действительно более комфортна для Кремля, поскольку у этой страны практически нет геополитических амбиций, и она никак не конкурирует с Россией, в отличие от того же Китая, например, за влияние на страны Центральной Азии. И если Владивосток уже фактически стал внутренним китайским портом, у отдаленной Индии таких запросов быть не может.

Россия все еще по советской привычке воспринимает себя лидером для «развивающихся стран».

Многосоставная и многоэтничная Индия вместо глобальной геополитики более заинтересована в удержании внутренней стабильности. Поэтому не так часто выступает с громкими мировыми заявлениями. С другой стороны, именно это отсутствие геополитической активности позволяет вовлекать страну в различные международные проекты типа БРИКС, в которых она, несмотря на первое место по населению, играет далеко не первую роль. Россия все еще по советской привычке воспринимает себя лидером для «развивающихся стран».

Хотя в действительности в сфере высоких технологий Индия уже давно обогнала Россию, трое из четырех IT-шников на мировом рынке – индийцы. Если Китай превратился в «мировую фабрику ширпотреба», то Индия идет по пути «создателя цифрового кода», и программисты Бангалора уже практически не уступают своим коллегам из Кремниевой долины.

Поэтому возникают сомнения, что в перспективе Индия останется столь же послушной различным геополитическим проектам, которые управляются извне. Ее нынешняя, во многом пророссийская политика – это еще сохраняющаяся инерция эпохи Советского Союза, который активно влиял на Индию, притормаживая ее сотрудничество с западными странами. Но сегодняшние индийцы – гораздо более свободомыслящий народ. Индия по своим масштабам, конечно, не сможет стать «западной» страной. Но и вряд ли будет двигаться в кремлевском «антизападном» русле.

Отмена Русского мира?

В начале декабря вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия готова принять «неограниченное число» рабочих из Индии. Сегодня только в обрабатывающих отраслях российской промышленности дефицит кадров составляет 800 тысяч человек, а в целом по экономике он доходит до 5 миллионов.

Это приглашение прозвучало некоторым диссонансом с расхожими заявлениями властей о необходимости «контролировать миграцию». Но, видимо, проблемы в российской экономике уже таковы, что без трудовых мигрантов она рискует просто остановиться.

Но практически этот эксперимент вряд ли получится. Во-первых, способна ли будет Россия платить индийским рабочим глобально конкурентоспособную зарплату? Это не таджики, которых и поныне нанимают за гроши по российским меркам. А Индия занимает третье место в мире по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.

Во-вторых, современные индийцы привыкли жить в открытом обществе и вряд ли будут чувствовать себя комфортно при нынешнем российском режиме информационной изоляции и цензуры, когда блокированы не только все мировые социальные сети, но даже и звонки по мессенджерам.

Ну и в-третьих, такой колоссальный, почти миллионный приток индийских мигрантов потребует отмены официальной идеологии «русского мира». А для нынешней войны с Украиной эта идеология является базовой. И это будет главная дилемма перед российской властью. С продолжением войны никакого экономического развития ожидать невозможно.