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    Вячеслава Леэдо обвиняют в искусственном создании неплатежеспособности и подделке документов

    Вячеслав Леэдо.Фото: Raul Mee

    Ляэнеская окружная прокуратура отдала по суд крупного предпринимателя Вячеслава Леэдо, выдвинув против него обвинения в искусственном создании неплатежеспособности компании Saaremaa Laevakompanii, подделке документов и их использовании.

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    По версии силовиков, в начале 2016 года компания Saaremaa Laevakompanii приобрела акции акционерного общества Holostov Kinnisvarahaldus, заплатив за них свыше 5 млн евро при якобы справедливой цене в 1 млн евро - таким образом со счетов компании было выведено около 4 млн евро, пишет rus.err.ee.
    Летом того же года судовая компания Saaremaa Laevakompanii создала четыре новые фирмы, в пользу которых провела отчуждение находившихся в её собственности четырёх паромов. Затем эти четыре фирмы были проданы предприятиям, находящимся в полном объёме под контролем Holostovi Kinnisvarahaldus.
    Согласно обвинению, эти сделки экономически не были целесообразными и необходимыми для судовой компании Saaremaa Laevakompanii, а также снова нанесли вред ее имущественному положению.
    Saaremaa Laevakompanii была признана банкротом в ноябре 2018 года. В рамках данного уголовного дела обвинения предъявлены еще пяти физическим лицам и предприятию Holostovi Kinnisvarahaldus.

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