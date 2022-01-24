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24 января 2022 в 13:15 Поделиться:









Председатель правления Saarte Liinid отозван с должности

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Совет директоров госкомпании Saarte Liinid принял решение об отзыве председателя правления предприятия Виллу Ватсфельда с 1 марта 2022 года, пишет rus.err.ee.

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"Совет директоров в целом удовлетворен управлением предприятия, но в ходе длительного составления новой программы развития мы пришли к выводу, что управление Saarte Liinid требует свежего подхода и смены темпа", - заявил председатель совета компании Яано Винк, слова которого в понедельник привела пресс-служба предприятия.

"Прошлый год закончился для AS Saarte Liinid с отличными показателями, но, помимо выполнения повседневных хозяйственных задач, правление должно проявлять творческий подход к планированию будущего, принимая сегодня решения, плоды которых мы будем пожинать завтра и послезавтра", - добавил он.

На замещение вакантной должности председателя правления будет проведен открытый конкурс. Согласно первоначальным финансовым отчетам, объем доходов AS Saarte Liinid в 2021 году был крупнейшим за все время существования компании – 10 миллионов евро. Оборот составил 8 миллионов евро, а чистая прибыль – 1,5 миллиона евро.