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    Лукашенко: Минск и Москва дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса

    Александр Лукашенко. Фото: Shutterstock

    По словам Александра Лукашенко, если Киев начнет войну против Донбасса, белорусская армия придет на помощь российской, пишут "РИА.Новости".

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    1 февраля 2022
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    На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, он сказал: "Естественно".
    Лукашенко считает, что президент России Владимир Путин правильно ведет себя в сложившейся ситуации, в то время как «США подталкивают Киев к войне»: "Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" — получай!" — продолжил белорусский президент.
    В то же время он сомневается, что Украина решит пойти против России и Беларуси: «Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте».

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