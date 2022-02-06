Продажи люксовой недвижимости взлетели благодаря стартапам

Amazon отчиталась о квартальных результатах: акции взлетели на 15%

Компания Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, обнародовала квартальные результаты, которые намного превзошли ожидания аналитиков. Стоимость акций компании выросла накануне на постмаркете почти на 15%, сообщает BBC News.

Компания Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, обнародовала квартальные результаты, которые намного превзошли ожидания аналитиков. Стоимость акций компании выросла накануне на постмаркете почти на 15%, сообщает BBC News.