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6 февраля 2022 в 12:31 Поделиться:









Рон Лувищук: следующие 5-10 лет мы будем жить при постоянном росте цен

Член наблюдательного совета Союза малых и средних предпринимателей Рон Лувищук. Фото: Sander Ilvest

По словам члена наблюдательного совета Союза малых и средних предпринимателей Рона Лувищука, средний класс становится всё тоньше, а следующие 5-10 лет будет наблюдаться постоянный рост цен. Об этом он заявил в новом выпуске передачи ETV+ "Своя правда".

"Помимо медицинского и энергетического кризисов, мы живем в условиях политического кризиса, и на подходе финансовый кризис. То количество денег, которое было напечатано за последние два года, должно куда-то исчезнуть, однако оно крутится у нас здесь и в результате этого происходит ценовой шок", - считает Лувищук.

Он отмечает, что за последние два года было напечатано порядка 13 триллионов долларов: «Соответственно, эти деньги просто напечатаны, они у кого-то есть, и эти кто-то играют в большие игры. Мы - маленькая Эстония, а есть большие игроки. И Эстония как государство может сказать - мы играем в эту игру, а в эту не играем. Но наше правительство очень часто говорит: мы играем во все игры, в которые нам сказано. Не думая на несколько шагов вперед", - добавил Лувищук.