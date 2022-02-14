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    Тоомас Хендрик Ильвес: Западу пора показать России зубы

    Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Andres Haabu

    По мнению бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, западные страны должны отозвать сотрудников своих посольств из России, а также приостановить авиасообщение с Россией, передает rus.err.ee.

    «Почему в России остается полный комплект дипломатов в то время, когда из-за действий Москвы западные страны, кроме Эстонии, бросают свои посольства в Киеве?» - задается вопросом Ильвес, добавляя, что необходимо также приостановить авиасообщение с Россией, поскольку «из-за действий России теперь нельзя полететь в Украину, и она лишилась сборов за пролет над ее территорией».
    Ильвес считает, что «сейчас самое время показать зубы» и обнародовать содержание санкций против России, о которых ранее говорил президент США и представители G7:
    «Всё, что нам известно, это то, что в очередной раз не будет поставлен вопрос об отключении России от системы банковских переводов SWIFT. В случае со SWIFT ясно, что русские рассматривали такой вариант не один год и предпринимали шаги, чтобы избежать его последствий. Наверняка, санкции к Сбербанку были бы гораздо более эффективными».
    Ильвес, однако, похвалил действия Байдена, отметив, что ему удалось «сохранить единство союзников и создать единый фронт»: «Он явно контролирует действия Запада».

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