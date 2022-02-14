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14 февраля 2022 в 11:13 Поделиться:









Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Страны G7 готовы в случае вторжения России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой "масштабные и незамедлительные последствия" для экономики РФ, говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании.

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В заявлении министров подчеркивается, что G7 намерена "действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, одновременно поддерживая текущие усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации [ситуации на границе с РФ]", пишет ТАСС

"Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики. Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом", - говорится в заявлении глав финансовых ведомств объединения.

В "большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.