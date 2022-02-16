Новости

dv.ee

16 февраля 2022 в 13:41 Поделиться:









Столтенберг: Москва продолжает наращивать численность войск на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Shutterstock

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в среду, что Россия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной.

"Мы наблюдаем увеличение численности войск, и дополнительные силы находятся в пути [к украинской границе]. Мы готовы к самому худшему сценарию", - сказал Столтенберг, передает rus.err.ee.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО не в состоянии трезво оценить ситуацию, и в действительности Россия отводит часть войск.

Минобороны России в среду опубликовало кадры, на которых видно, как танки, бронетранспортеры и мобильные артиллерийские установки покидают полуостров Крым. По словам Столтенберга, Россия часто передислоцирует свои силы, однако общая военная активность Москвы в данном регионе лишь нарастает.