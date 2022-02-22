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    Лийметс: действия России – это серьезное нарушение международного права

    Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.Фото: Liis Treimann

    Вчера, 21 февраля, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс обсудила ситуацию с безопасностью в Европе в Совете по иностранным делам Европейского Союза и приняла участие в неформальной встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждения были сосредоточены на ответе ЕС на дальнейшую агрессию России и дополнительных возможностях государств-членов оказать дальнейшую поддержку Украине, сообщает пресс-служба министерства.

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    «Принятое президентом России Владимиром Путиным решение признать так называемые сепаратистские народные республики Восточной Украины в Донецке и Луганске является крайне серьезным нарушением международного права. Это также является явным нарушением условий Минских мирных соглашений и приведет к расторжению соглашения в одностороннем порядке. Мы немедленно обсудим эскалацию с нашими союзниками и партнерами, и наша точка зрения заключается в том, что действиям России следует немедленно дать международную оценку и применить санкции», — заявила министр иностранных дел Лийметс.
    Лийметс подчеркнула, что продолжающаяся концентрация российских войск на границе с Украиной и постоянное нарушение международного права представляют собой угрозу безопасности всей Европе: «Наш четкий посыл заключается в том, что мы не пойдем на компромисс исходя из принципов безопасности Европы и готовы ответить на агрессию России с партнерами ЕС быстро и самыми масштабными санкциями на сегодняшний день». Министр иностранных дел также добавила, что санкции должны быть распространены на Беларусь, если Беларусь вовлечена в эту деятельность.
    Лийметс подтвердила, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины в пределах ее согласованных на международном уровне границ. Министры иностранных дел ЕС также подтвердили свою последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как во время своих встреч, так и во время встречи с министром иностранных дел Украины Кулебой: «Важно поддерживать стремления Украины в сторону Европы как в ЕС, так и двусторонне. Я очень рада, что мы смогли напрямую поговорить с нашим украинским коллегой об их потребностях в помощи на которые нам необходимо быстро ответить. Мы и дальше ищем дополнительные возможности на уровне ЕС для поддержки украинской экономики, и стране должен быть гарантирован больший доступ к рынку ЕС, а также поддержка государств-членов для подключения электросетей Украины к Европе».
    Министр иностранных дел отметила, что Эстония увеличивает гуманитарную помощь Украине и что в скором времени в сотрудничестве со спасательным департаментом будет отправлена партия помощи для создания палаточного лагеря, чтобы предоставить людям временное убежище в случае возможной чрезвычайной ситуации. В целях повышения возможностей сил обороны Украины Эстония недавно вместе с Германией передали Украине мобильный полевой госпиталь эстонского производства. Лийметс добавила, что мы также готовы поделиться своим опытом в области стратегической коммуникации и киберзащиты.
    Министр иностранных дел подняла на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам вопрос о необходимости дополнительных санкции ЕС в отношении Беларуси, чтобы добавить в список дополнительные товары, которые по-прежнему приносят выгоду режиму Лукашенко. «Внешняя политика, основанная на ценностях, должна вызывать доверие, а ограничительные меры ЕС должны способствовать обеспечению нашей безопасности. Я призвала государства-члены пересмотреть введенные против Беларуси санкции, чтобы они были максимально эффективными и выполняли свою цель», — сказала Лийметс. Предложение Эстонии было поддержано многими государствами-членами, и работа на техническом уровне продолжается.
    Босния и Герцеговина и климатическая дипломатия также были в повестке дня Совета по иностранным делам. В рамках актуальных тем обсуждалась ситуация в Мали. Во второй половине дня состоялось заседание Совета сотрудничества ЕС и стран Персидского залива, после чего в конце дня Франция организовала учения по кибербезопасности, что стало одним из наиболее важных шагов во время председательства страны по укреплению кибербезопасности и дипломатии в ЕС.

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