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    Запад обещает дать жесткий ответ на вторжение России в Украину

    Западные лидеры выступили с резким осуждением российского вторжения в Украину, пообещав ввести в отношении России новые, еще более жесткие санкции, пишет Financial Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает заморозить российские активы и заблокировать доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.Фото: KENZO TRIBOUILLARD, AFP
    Лидеры G7 проведут сегодня виртуальный саммит, в то время как руководство НАТО собирается на экстренное совещание, чтобы принять решение о дальнейших ответных мерах, информирует Financial Times.
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