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    Кличко: Киев вступил в фазу обороны

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица вступила в фазу обороны, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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    25 февраля 2022
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    "Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые из этих диверсионных групп уже проникли в Киев, - заявил Кличко. - Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная, но мы верим в наши вооруженные силы".
    Жителей Киева, особенно Оболонского района, где сегодня уже фиксировали бои, Кличко попросил не выходить из дома или укрытия: "Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости, подготовьте теплые вещи, пледы, чтобы брать их на время укрытия".
    Кремль: Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной в Минск
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, передает "Медуза".
    "Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины, что, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сказал Песков.
    Ранее сегодня офис президента Украины сообщил, что Киев готов к переговорам о нейтральном статусе с условием, что ему дадут гарантии безопасности, однако это заявление сделал не сам Зеленский, а советник главы его администрации.
    Президент страны Владимир Зеленский затем лично призвал Владимира Путина "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

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