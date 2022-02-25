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    В Эстонии запретили ретрансляцию четырех российских телеканалов

    Департамент защиты прав потребителей и технического надзора запретил с пятницы, 25 февраля ретрансляцию на территории Эстонии четырех российских и одного белорусского телеканалов, сообщает ERR.

    Запрет на ретрансляцию российских телеканалов будет действовать в течение года.Фото: Рауль Меэ
    Запрет касается вещания телеканалов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International (TVCI) и будет действовать в течение года, информирует ERR.
    Как пояснили представители Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, 24 февраля в эфире этих телеканалов прозвучала речь президента России Владимира Путина, которую можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению на Украину.
    Ретрансляция речи Путина представляла собой значительную угрозу общественной безопасности и стала нарушением требований Закона о медиауслугах.
    Накануне ретрансляция российских телеканалов "Россия РТР", "Россия" 24" и TV Centr International была запрещена в Латвии.

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