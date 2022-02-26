Эстонские предприниматели застряли в Киеве, МИД не может организовать эвакуацию
Директор по продажам таллиннской логистической компании Алена Протасова находится в Киеве, где с пятницы происходят обстрелы и столкновения.Фото: Личный архив
Руководитель одной из таллиннских компаний вместе с директором по продажам той же фирмы не могут вернуться в Эстонию из Киева.
Они считают, что Эстония должна централизованно вывезти своих граждан из Украины, однако МИД не может этого сделать.
Руководитель по продажам таллиннской компании Алена Протасова вместе с директором фирмы приехали в Киев в командировку 23 февраля и должны были уезжать 26-го, однако из-за боевых действий не смогли этого сделать. Сейчас они находятся в одной из столичных гостиниц.
Протасова попросила не раскрывать название фирмы, поскольку руководитель компании в интервью СМИ критически высказался в адрес эстонских властей.
В частности, он отметил, что Эстония готова помогать украинцам, которые хотят вернуться на родину, но не может вывести из Украины своих граждан. По данным эстонского МИД, сейчас в Украине находится 109 граждан Эстонии.
«У посольства должны остаться контакты»
Как рассказывает Протасова, посольство Эстонии посоветовало им самостоятельно добраться до границы с Польшей, откуда их уже могут вывезти. «Из Польши мы можем и сами добраться», - говорит она. По ее словам, проблема в том, чтобы безопасно добраться до границы.
Из Киева в Варшаву ходят поезда, однако, по словам Протасовой, они забиты. «Не хочется в панике куда-то ехать - в купе по 10 человек сидят друг на друге по 16 часов до Варшавы», - говорит она. В субботу вечером от вокзала отходит очередной поезд, однако, по словам Протасовой, если сесть на него не получится, придется возвращаться в отель после комендантского часа.
Толпа на вокзале.Фото: Алена Протасова
Протасова предлагает эстонским властям централизовано вывести эстонцев из Украины – пример, арендовав вагон или автобус. Она предполагает, что большинство эстонских граждан находится в Киеве, то есть их можно было бы собрать в определенное время и вывезти всех вместе. Протасова лично знает еще троих-четверых граждан Эстонии, находящихся в Украине. «Они не паникуют, ждут своего часа. Все ждут какой-то информации».
«Мне кажется, что если посольство Эстонии много лет находилось в Киеве, то, наверное, у них есть какие-то контакты, связи, что забронировать нам вагон они в силах. Конечно, мы знаем, что посол сбежал при первой возможности, но, тем не менее...», - говорит она.
Если посольство Эстонии много лет находилось в Киеве, то, наверное, у них есть какие-то контакты, связи, что забронировать нам вагон они в силах. Конечно, мы знаем, что посол сбежал при первой возможности, но, тем не менее...
Ее начальник в интервью rus.err сказал, что можно было бы организовать перевозку эстонцев хотя бы до Львова. «Мы сегодня предлагали 1000 евро, чтобы попасть в поезд, который идет во Львов. Готовы были хоть на крыше ехать, но нас не взяли», - сказал он.
Отель, в котором живут эстонские предприниматели, расположен в 6,5 км от Международного аэропорта Киева. Аэропорт находится в районе Жуляны, где в субботу снаряд попал в жилой дом на улице Лобановського.
Жилой дом на улице Лобановського, в который попал снаряд.Фото: Efrem Lukatsky, AP Photo
«Ночью взрывы были слышны, сирены - предполагаю, что в центре правительственный квартал пытаются захватить», - говорит Протасова.
По ее словам, у отеля большая территория и есть охрана, поэтому она чувствует себя в относительной безопасности.
«Отель хороший, территория большая, охрана имеется, поэтому мы чувствуем себя более-менее в безопасности. Но когда закончатся продукты питания, если отключат, не дай бог, интернет или электричество, вот тогда придется реагировать очень резко».
Сегодня Eesti Ekspress сообщил о других гражданах Эстонии, которые также находятся в Киеве: Анатолий Погудин вместе с матерью Фаиной ездили туда на косметическую операцию.
Министерство иностранных дел Эстонии не может централизованно вывезти граждан
«Поскольку Киев находится под обстрелом, в настоящее время невозможно организовать безопасную эвакуацию из Киева», - сказал изданию глава отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Михкель Тамм. МИД советует либо самостоятельно двигаться в сторону границы, либо найти в Киеве безопасное место и держать связь с министерством иностранных дел. По состоянию на пятницу о том, что им удалось покинуть Украину, заявили около десятка человек.
Правила поведения для тех, кто находится на Украине от МИД Эстонии:
· Покиньте Украину как можно быстрее и вернитесь в Эстонию: воздушное сообщение закрыто, вы можете уехать по суше.
· Однако, если вы решите остаться в Украине, вы должны учитывать, что по мере развития войны выезд из страны может становиться все более и более трудным.
· Свяжитесь со своими родственниками и сообщите им о своем местонахождении и деятельности. Сделайте это, если вы решите остаться в Украине и, когда начнете возвращаться в Эстонию.
· Если вы находитесь в зоне атаки, обязательно воспользуйтесь возможностью найти укрытие. Покиньте территорию, как только позволят условия.
· Всегда имейте при себе как удостоверение личности, так и другие необходимые документы. Храните документы не в сумке, а при себе (внутренний карман и т.п.).
· Покупка основных предметов снабжения (еда, вода, лекарства) для себя и своей семьи на срок до 48 часов. Если планируете остаться в Украине, то на более длительный срок.
· Убедитесь, что вы можете общаться со своими близкими и, при необходимости, с консульской помощью, а также быть в курсе постоянно меняющейся информации. Держите аккумулятор телефона заряженным, приобретите аккумуляторный блок, дополнительный телефон и т. д.
· Выясните, где вы можете получить достоверную украинскую государственную информацию и правила поведения на местах. Настоятельно рекомендуется следовать инструкциям, которые дает государство.
· Избегайте участия и контактов с демонстрантами и другими более крупными сборами людей.
· Прибывая в Эстонию, избегайте маршрутов, ведущих в районы и страны, вовлеченные в вооруженный конфликт (Россия, Беларусь). Имеет смысл сначала двигаться на запад от зоны боевых действий, а затем уходить через страны-члены ЕС (Польшу, Венгрию, Словакию или Румынию). В этих странах также есть воздушное сообщение.
· Если вы зарегистрировали свое пребывание на Украине, также сообщите стране, если вы благополучно покинули Украину.
Граждан, прибывших в Польшу из Украины и не имеющих возможность выехать в Эстонию, просят обращаться в Министерство иностранных дел по электронной почте: [email protected] или по телефону +372 53019999.