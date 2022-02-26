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Полина Волкова

26 февраля 2022 в 16:25 Поделиться:









Эстонские предприниматели застряли в Киеве, МИД не может организовать эвакуацию

Директор по продажам таллиннской логистической компании Алена Протасова находится в Киеве, где с пятницы происходят обстрелы и столкновения. Фото: Личный архив

Руководитель одной из таллиннских компаний вместе с директором по продажам той же фирмы не могут вернуться в Эстонию из Киева.

Они считают, что Эстония должна централизованно вывезти своих граждан из Украины, однако МИД не может этого сделать.

Руководитель по продажам таллиннской компании Алена Протасова вместе с директором фирмы приехали в Киев в командировку 23 февраля и должны были уезжать 26-го, однако из-за боевых действий не смогли этого сделать. Сейчас они находятся в одной из столичных гостиниц.

Протасова попросила не раскрывать название фирмы, поскольку руководитель компании в интервью СМИ критически высказался в адрес эстонских властей.

В частности, он отметил, что Эстония готова помогать украинцам, которые хотят вернуться на родину, но не может вывести из Украины своих граждан. По данным эстонского МИД, сейчас в Украине находится 109 граждан Эстонии.

«У посольства должны остаться контакты»

Как рассказывает Протасова, посольство Эстонии посоветовало им самостоятельно добраться до границы с Польшей, откуда их уже могут вывезти. «Из Польши мы можем и сами добраться», - говорит она. По ее словам, проблема в том, чтобы безопасно добраться до границы.

Из Киева в Варшаву ходят поезда, однако, по словам Протасовой, они забиты. «Не хочется в панике куда-то ехать - в купе по 10 человек сидят друг на друге по 16 часов до Варшавы», - говорит она. В субботу вечером от вокзала отходит очередной поезд, однако, по словам Протасовой, если сесть на него не получится, придется возвращаться в отель после комендантского часа.

Толпа на вокзале. Фото: Алена Протасова

Протасова предлагает эстонским властям централизовано вывести эстонцев из Украины – пример, арендовав вагон или автобус. Она предполагает, что большинство эстонских граждан находится в Киеве, то есть их можно было бы собрать в определенное время и вывезти всех вместе. Протасова лично знает еще троих-четверых граждан Эстонии, находящихся в Украине. «Они не паникуют, ждут своего часа. Все ждут какой-то информации».

«Мне кажется, что если посольство Эстонии много лет находилось в Киеве, то, наверное, у них есть какие-то контакты, связи, что забронировать нам вагон они в силах. Конечно, мы знаем, что посол сбежал при первой возможности, но, тем не менее...», - говорит она.

Если посольство Эстонии много лет находилось в Киеве, то, наверное, у них есть какие-то контакты, связи, что забронировать нам вагон они в силах. Конечно, мы знаем, что посол сбежал при первой возможности, но, тем не менее...

Ее начальник в интервью rus.err сказал, что можно было бы организовать перевозку эстонцев хотя бы до Львова. «Мы сегодня предлагали 1000 евро, чтобы попасть в поезд, который идет во Львов. Готовы были хоть на крыше ехать, но нас не взяли», - сказал он.

Отель, в котором живут эстонские предприниматели, расположен в 6,5 км от Международного аэропорта Киева. Аэропорт находится в районе Жуляны, где в субботу снаряд попал в жилой дом на улице Лобановського.

Жилой дом на улице Лобановського, в который попал снаряд. Фото: Efrem Lukatsky, AP Photo

«Ночью взрывы были слышны, сирены - предполагаю, что в центре правительственный квартал пытаются захватить», - говорит Протасова.

По ее словам, у отеля большая территория и есть охрана, поэтому она чувствует себя в относительной безопасности.

«Отель хороший, территория большая, охрана имеется, поэтому мы чувствуем себя более-менее в безопасности. Но когда закончатся продукты питания, если отключат, не дай бог, интернет или электричество, вот тогда придется реагировать очень резко».

Сегодня Eesti Ekspress сообщил о других гражданах Эстонии , которые также находятся в Киеве: Анатолий Погудин вместе с матерью Фаиной ездили туда на косметическую операцию.

Министерство иностранных дел Эстонии не может централизованно вывезти граждан

«Поскольку Киев находится под обстрелом, в настоящее время невозможно организовать безопасную эвакуацию из Киева», - сказал изданию глава отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Михкель Тамм. МИД советует либо самостоятельно двигаться в сторону границы, либо найти в Киеве безопасное место и держать связь с министерством иностранных дел. По состоянию на пятницу о том, что им удалось покинуть Украину, заявили около десятка человек.