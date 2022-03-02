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    Сбербанк сообщил о рекордной прибыли и об уходе с европейского рынка

    Иллюстративное фото.Фото: JURE MAKOVEC, Scanpix

    Российский банк отчитался сегодня о рекордных результатах за прошлый год и сообщил о сворачивании своей деятельности на европейских рынках из-за оттока ликвидности и угрозы безопасности сотрудников.

    Сбербанк в среду отчитался о рекордной годовой чистой прибыли за 2021 год в размере 1,25 трлн рублей (12,40 млрд долларов). Рост в годовом исчислении составил 64%. Рентабельность собственного капитала банка за год была 24,2%, пишет Reuters.
    Однако из-за санкций против российских банков акции кредитора за последнюю неделю упали на более чем 95%. Цена за акцию на Лондонской бирже упала до нескольких центов за штуку.
    Сбербанк также заявил, что покидает европейский рынок. «В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», - сообщил банк.
    В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
    «При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», - указали в банке.
    Ранее финансовый регулятор Австрии запретил коммерческую деятельность Sberbank Europe AG - дочерней компании Сбербанка - по запросу Европейского центрального банка. А в начале текущей недели Национальный банк Чехии начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ (дочерний банк Сбербанка).

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