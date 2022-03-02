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2 марта 2022 в 14:24 Поделиться:









Сегодня во Львов отправляется последний автобус, который заберет жителей Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Согласно министерству иностранных дел, более ста граждан Эстонии уже покинули Украину и направляются в Эстонию или уже находятся в стране. Для тех, кто все еще находится в Украине, сегодня есть возможность вернуться на родину.

Сегодня отправляется последний автобус во Львов, который также заберет граждан Эстонии. Автобус туда организует Министерство иностранных дел Латвии. Затем автобус прибудет в Ригу, где людей будут ждать два автобуса из Эстонии, организованные их близкими. Расписание поездов можно посмотреть здесь

«На данный момент о своем пребывании в Украине нам сообщили 66 граждан из которых 22 человека пока планируют остаться в стране. Несколько эстонских журналистов также находятся в Украине. 44 человека хотят покинуть страну. Многие из них уже едут поездом к западной границе Украины. Количество людей, прибывающих из Украины в соседние страны через границу, с каждым днем растет», - сообщается в пресс-релизе.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда по э-почте или звонку: «Мы просим всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими номерами. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, мы не можем давать информацию заранее».

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России министерство рекомендует полностью избегать поездок в Украину. Если вы все же решили поехать в Украину, то возможности помощи министерства иностранных дел ограничены.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просят зарегистрировать свое пребывание на сайте министерства иностранных дел или по телефону +372 5301 9999. «Пожалуйста, не ждите эвакуации, в данный момент гражданам Эстонии необходимо самостоятельно покинуть страну. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы советуем выбирать страны ЕС», - сообщается в пресс-релизе.