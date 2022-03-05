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dv.ee

5 марта 2022 в 9:08 Поделиться:









На эстонской границе наблюдается наплыв уезжающих из России людей

Автобус Санкт-Петербург - Таллинн. Фото: Liis Treimann

После начала боевых действий в Украине и введения санкций количество людей, уезжающих из России, значительно увеличилось, пишет rus.err.ee.

"Если до начала войны у LuxExpress было три-четыре рейса в день из Санкт-Петербурга, то сейчас мы обслуживаем семь-восемь рейсов в день. Если раньше доля граждан России составляла где-то 40%, то теперь 60%", - сказал глава отдела международного бизнеса LuxExpress Райт Реммель.

По его словам, из России уезжают также немцы, испанцы, бразильцы, латыши, литовцы, и багажа у приезжающих очень много.

Власти Эстонии не исключают, что в обозримом будущем число россиян, желающих на время или навсегда уехать из своей страны, может резко возрасти.

"Мы допускаем, что в случае объявления в России военного положения и всеобщей мобилизации на границу Европейского союза прибудут россияне, желающие бежать от правящего в их стране режима", - отметил генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.