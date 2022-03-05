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dv.ee

5 марта 2022 в 14:51 Поделиться:









Платежная система PayPal отказалась от работы в России

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В заявлении президента и исполнительного директора PayPal Шульмана указывается, что компания "солидарна с международным сообществом в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине", пишет DW.

Платежная компания PayPal Holdings Inc с субботы, 5 марта, прекратила оказывать услуги российским клиентам, присоединившись ко многим финансовым и технологическим компаниям, приостановившим свою деятельность в России после вторжения в Украину.

"В сложившихся обстоятельствах мы приостанавливаем оказание услуг PayPal в России", - указывается в заявлении президента и главного исполнительного директора Дэна Шульмана, на которое ссылается агентство Reuters.

В заявлении указывается, что PayPal будет поддерживать снятие средств со счетов российскими клиентами "в течение определенного периода времени".

Приостановка деятельности PayPal в России распространяется и на его инструмент для денежных переводов Xoom. Конкуренты Wise и Remitly ранее также приостановили оказание некоторых услуг в России.