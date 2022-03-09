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Олигархи и криптоактивы: ЕС согласовал новые санкции против России и Беларуси

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Фото: Kenzo Tribouillard

Европейская комиссия согласовала новые санкции против России и Беларуси.

Санкции против Беларуси:
• Отключить от SWIFT Белагропромбанк, Банк Дадрабыт и Банк развития Республики Беларусь, а также их белорусские дочерние компании.
• Запретить транзакции с Центральным банком Беларуси, которые связаны с управлением резервами или активами, а также предоставлением публичного финансирования с целью торговли или инвестиций в Беларуси.
• Запретить листинг и предоставление услуг в отношении акций белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года.
• Значительно ограничить приток финансовых средств из Беларуси в ЕС. Запретить прием депозитов на сумму более 100 000 евро от граждан или резидентов Беларуси, открытие счетов белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продажу белорусским клиентам ценных бумаг, деноминированных в евро.
• Запретить поставку банкнот, номинированных в евро, в Беларусь.
Санкции против России:
• Ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи.
• Российский морской регистр судоходства будет добавлен в список государственных предприятий, на которые распространяются ограничения финансирования.
• Криптоактивы включены в понятие «переводных ценных бумаг», а также в санкции касательно предоставления России ссуд и кредитов.
Кроме того, в санкционные списки включены 160 россиян, в том числе:
• 14 олигархов и известных бизнесменов, работающих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают существенный доход для Российской Федерации. В частности – в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Под санкции попадают и члены их семей.
• 146 членов Совета Федерации России, которые ратифицировали «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Л/ДНР».

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