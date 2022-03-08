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    Санкции и контейнерные перевозки: что происходит с российским транзитом?

    На прошлой неделе компания Maersk объявила, что временно приостановит все контейнерные перевозки, связанные с Россией. Бойкот коснется также эстонского филиала компании и местного транзита, пишет Äripäev.

    Руководитель филиала Maersk в Эстонии Маргус Индус.Фото: Мадис Вельтман
    По словам главы Maersk Eesti Маргуса Индуса, последствия принятого руководством компании решения начнут ощущаться в Эстонии примерно через полтора месяца, поскольку не все суда, направлявшиеся в Россию, были остановлены или перенаправлены.
    Товар, который находится в пути, по возможности будет доставлен, при этом Maersk не принимает новые заказы на перевозки в Россию или из России.
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    Как рассказывает Индус, больше всего транзитных грузов для России компания доставляла в эстонские порты из стран Дальнего Востока. Через месяц-полтора объемы этих перевозок сократятся до нуля.
    В целом же прекращение торговли с Россией не окажет существенного влияния на Maersk, предполагает Маргус Индус, поскольку объемы российских контейнерных перевозок через Эстонию и до начала войны в Украине были невелики.
    Рийя Силлаве, руководитель компании HHLA TK Eesti (владеет контейнерным терминалом в порту Мууга), сообщила Äripäev, что в настоящее время терминал продолжает работать в обычном режиме, и какой-либо особой подготовки к сокращению объемов российского транзита не ведется.
    По ее словам, доля проходящего через Эстонию в Россию контейнерного транзита с годами уменьшилась, и, таким образом, влияние введенных в отношении России санкций на бизнес компании невелико.
    Логистический центр HHLA предлагает крупным судоходным компаниям по сути лишь услуги по загрузке контейнеров. В настоящее время, по словам Силлаве, рыночный спрос на услуги HHLA не снижается.

    Путаница с грузами

    Как отмечает Маргус Индус, есть еще одна проблема, связанную с прекращением движения товаров в Россию через эстонские порты. А именно: в Эстонии осталось не так много свободных контейнеров, необходимых для экспорта товаров из страны. В связи с этим Maersk придется доставлять в Эстонию больше порожних контейнеров.
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    Введенные в отношении России санкции могут вызвать значительно больший хаос в мировой морской логистике, чем это было в начале коронакризиса, считает он.
    По словам Индуса, сегодня возникла большая путаница в отношении того, как поступить с товарами, находившимися в пути до бойкота.
    Часть грузов, которые направлялись в Россию, будет оставлена ​​на складах в ожидании лучших времен или же перенаправлена ​​в другие пункты назначения. Это может привести к перегрузке промежуточных портов, отмечает руководитель Maersk Eesti.

    Нарушены цепочки поставок

    Некоторые компании, к примеру, китайская Cosco и тайваньская Evergreen, продолжают перевозить российские грузы, однако лишь они вряд ли сумеют спасти восточного соседа, рассуждает Индус.
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    Глава HHLA TK Eesti Рийя Силлаве, в свою очередь, не исключает, что война в Украине и введенные в отношении России санкции могут рано или поздно нарушить работу терминала в Мууга и даже стать причиной затора контейнеров в порту.
    Как напоминает Силлаве, совсем недавно мы стали свидетелями того, как мировые цепочки поставок оказались нарушены из-за закрытия грузовых терминалов в портах (подобное происходило в разгар коронакризиса) или же заблокированного контейнеровозом Суэцкого канала.
    Однако, вероятно, есть и те, кому бойкот России может быть выгоден, не исключает Силлаве: к примеру, за счет сокращения российского грузопотока на торговых судах будет больше места, кроме того, могут сократиться сроки доставки.

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Санкции и контейнерные перевозки: что происходит с российским транзитом?
На прошлой неделе компания Maersk объявила, что временно приостановит все контейнерные перевозки, связанные с Россией. Бойкот коснется также эстонского филиала компании и местного транзита, пишет Äripäev.
На прошлой неделе компания Maersk объявила, что временно приостановит все контейнерные перевозки, связанные с Россией. Бойкот коснется также эстонского филиала компании и местного транзита, пишет Äripäev.
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