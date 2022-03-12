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    Selver заявил, что распродаст российские и белорусские продукты и пожертвует доходы Украине

    Со следующей недели Selver постепенно вернет в продажу складские остатки товаров российского и белорусского происхождения, пишет компания в пресс-релизе. Доходы от продажи будут направлены на поддержку Украины. Закупки товаров российского и белорусского происхождения по-прежнему приостановлены.

    «Мы прекратили продажу продукции российского и белорусского происхождения и получили как громкие требования убрать товар, так и обратную связь в виде непонимания, почему товар не продается. На складах Selver хранятся пригодные к употреблению продукты, за которые производителю уже заплатили. Нами принято решение распродать складские запасы и пожертвовать доходы от продаж в поддержку Украины», – сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.
    Продукция будет постепенно возвращаться в продажу в ближайшие дни. Товары, заказанные для складов, будут распроданы, а дальнейшие поставки российской и белорусской продукции приостановлены.
    Selver также сообщил, что его материнская компания Tallinna Kaubamaja Grupp собирает финансовые пожертвования для Эстонского Красного Креста и уже собрали несколько тысяч евро. До этого Красному Кресту было направлено 13 полностью загруженных грузовых автомобилей, вместивших около ста поддонов с пожертвованиями. Вместе с таллиннским и тартуским Kaubamaja и магазинами I.L.U. на предприятиях группы в качестве пожертвований были собраны тысячи евро, сбор пожертвований продолжается.
    NG Investeeringud, крупный акционер Tallinna Kaubamaja Grupp, пожертвовал 100 000 евро в пользу Riigikaitse Edendamise SA на поддержку лечения в Эстонии или других странах жертв войны в Украине.
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