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    Россию официально исключили из Совета Европы

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, сообщает Lenta.

    Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта. «На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», - говорится в сообщении.
    МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.
    Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года.

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