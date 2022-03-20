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20 марта 2022 в 11:21 Поделиться:









Болгария не будет продлевать контракт с "Газпромом"

Фото: ALEXANDER DEMIANCHUK

Вице-премьер и министр финансов Болгарии Ассен Васильев заявил, что страна не планирует продлевать контракт с российским «Газпромом», который истекает в конце этого года.

«В этой ситуации никаких переговоров с «Газпромом» быть не может, цитирует Bloomberg слова Васильева в эфире Болгарского национального радио.

По словам Васильева, власти Болгарии уже провели переговоры с Грецией и Турцией по поводу использования существующей инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Также Васильев сообщил, что планируется увеличить поставки из Азербайджана, с которым у Болгарии уже есть контракт.

За последние дни об остановки инвестиций и внедрении технологий в РФ заявили три крупных западных игрока на рынке нефтесервиса - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, помогающие российским компаниям добывать нефть и газ.