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    Болгария не будет продлевать контракт с "Газпромом"

    Фото: ALEXANDER DEMIANCHUK

    Вице-премьер и министр финансов Болгарии Ассен Васильев заявил, что страна не планирует продлевать контракт с российским «Газпромом», который истекает в конце этого года.

    «В этой ситуации никаких переговоров с «Газпромом» быть не может, цитирует Bloomberg слова Васильева в эфире Болгарского национального радио.
    По словам Васильева, власти Болгарии уже провели переговоры с Грецией и Турцией по поводу использования существующей инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Также Васильев сообщил, что планируется увеличить поставки из Азербайджана, с которым у Болгарии уже есть контракт.
    За последние дни об остановки инвестиций и внедрении технологий в РФ заявили три крупных западных игрока на рынке нефтесервиса - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, помогающие российским компаниям добывать нефть и газ.
    После начала войны в Украине Международное энергетическое агентство представило анализ возможности сокращения закупок российского газа, который позволяет ЕС сократить импорт российского газа более чем на треть в течение года.

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