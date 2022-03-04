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4 марта 2022 в 7:58 Поделиться:









ЕС расписал план сокращения поставок газа из РФ

Фото: Peter Kovalev

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило первый анализ возможности сокращения закупок российского газа.

Как сообщает " Коммерсант ", в числе ключевых мер: запрет на новые контракты с «Газпромом», закупка СПГ, введение обязательств по хранению газа, отказ от вывода атомных реакторов, а в радикальном сценарии - замещение газовой генерации угольной.

ЕС может сократить импорт российского газа более чем на треть в течение года.

Согласно оценкам агентства, ЕС может сократить импорт российского газа более чем на треть в течение года и полностью отказаться от него

МЭА изложило десять пунктов по сокращению зависимости ЕС от российского газа . С помощью этих действий страны ЕС смогут, по оценке агентства, сократить свой импорт на 50 млрд кубометров, то есть более чем на треть в течение года, а в наилучшем сценарии - сразу на 80 млрд кубометров.

По данным МЭА, ЕС в 2021 году импортировала 155 млрд кубометров газа из РФ (140 млрд кубометров по трубе и 15 млрд кубометров в виде СПГ) - это около 45% от общего импорта газа Европой и около 40% от общего потребления.