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16 марта 2022 в 15:22 Поделиться:









Аас: в Палдиски к осени может открыться временный терминал СПГ

Министр экономики Таави Аас. Фото: Liis Treimann

По словам министра экономики Таави Ааса, в настоящее время изучаются возможности быстро открыть в Палдиски терминал сжиженного природного газа (СПГ).

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"Да, ведется работа над тем, чтобы выяснить возможности быстро создать там терминал, хоть и по временной схеме, который мог бы принимать суда с СПГ", - сказал Аас в среду в веб-передаче ERR "Otse uudistemajast", добавив, что если решение будет принято, то терминал будет готов к осени.

В минэкономики сообщили, что Аас имел в виду использование в качестве терминала судно, оборудованное под регазификацию СПГ, которое может самостоятельно перемещаться между портами, в отличие от сухопутного терминала, передает rus.err.ee.

"Если государство должно поддержать создание терминала, то решение надо принимать немедленно. Конечно, оно возникнет в сотрудничестве с частным сектором, вопрос в том, выступит ли государство гарантом [финансирования] или внесет средства напрямую. Но в нынешней ситуации нужно, чтобы у Эстонии был свой терминал", - сказал министр.

Сейчас ближайший к Эстонии терминал СПГ находится в литовской Клайпеде. Однако, по словам Ааса, по окончании строительства литовско-польского газопровода есть вероятность, что больше СПГ из Клайпеды начнет идти в сторону Польши - это означает, что у эстонских компаний может не оказаться возможности получать через Клайпеду газ в прежних объемах.