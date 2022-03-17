«Война идет и на энергетическом рынке – это нельзя игнорировать»

Руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания SEB Артем Соколов. Фото: Andres Haabu

В то время, когда на Украину падают бомбы, кажется неуместным жаловаться на высокие цены на электроэнергию. Но мы не можем игнорировать тот факт, что война идет и на энергетическом рынке, пишет руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания SEB Артем Соколов.

С Запада летят санкции разной степени жесткости, на которые Россия отвечает угрозой полностью перекрыть краны. Однако под шумок вербальных перепалок цены продолжают расти. На момент написания статьи, например, нефть марки Brent торгуется по цене 115 долларов за баррель, а майские поставки природного газа в Европе продаются по 145 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Правда, высокие цены на природный газ беспокоили потребителей задолго до военного вторжения России в Украину. Исторически природный газ в Европе торговался по цене 10–20 евро за МВт·ч, но в IV квартале 2021 года его цена достигла 70–80 евро с кратковременным повышением до 185 евро перед Рождеством. Однако даже это сегодня кажется мизерной суммой по сравнению с ценой, составляющей местами более 300 евро за МВт·ч.