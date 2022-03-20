Глава Milrem Robotics стал предпринимателем года по версии EY

3 акции компаний из сферы кибербезопасности с интересным потенциалом
Пандемия COVID-19, а после война кардинально изменили жизнь огромного количества людей, многие из которых перешли на дистанционный режим работы. Фокус на метавселенные, напряжение в геополитике и периодические кибератаки только укрепляют веру в перспективность сферы. Очевидно, что и киберугрозы становятся все более серьезными и происходят все чаще. Какие биржевые компании в данном секторе имеют интересные перспективы, рассказывает руководитель отдела инвестиционной аналитики Freedom Finance Europe Максим Мантуров.
Пандемия COVID-19, а после война кардинально изменили жизнь огромного количества людей, многие из которых перешли на дистанционный режим работы. Фокус на метавселенные, напряжение в геополитике и периодические кибератаки только укрепляют веру в перспективность сферы. Очевидно, что и киберугрозы становятся все более серьезными и происходят все чаще. Какие биржевые компании в данном секторе имеют интересные перспективы, рассказывает руководитель отдела инвестиционной аналитики Freedom Finance Europe Максим Мантуров.