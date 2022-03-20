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    Глава Milrem Robotics стал предпринимателем года по версии EY

    Глава Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.Фото: Andras Kralla

    В пятницу в Котле культуры прошла церемония награждения лучших предпринимателей года по версии консалтинговой компании EY. Титула «предприниматель 2022 года» был удостоен основатель и основной владелец Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.

    Milrem – предприятие оборонного сектора, которое разрабатывает беспилотные транспортные средства: например, небольшой беспилотный автомобиль THeMIS или большую боевую машину Type-X. На сегодняшний день предприятие продает свою продукцию в 12 странах мира, что делает его мировым лидером в категории робототехнических платформ.

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