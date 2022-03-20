Новости

dv.ee

20 марта 2022 в 9:21 Поделиться:









Глава Milrem Robotics стал предпринимателем года по версии EY

Глава Milrem Robotics Кульдар Вяэрси. Фото: Andras Kralla

В пятницу в Котле культуры прошла церемония награждения лучших предпринимателей года по версии консалтинговой компании EY. Титула «предприниматель 2022 года» был удостоен основатель и основной владелец Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.

Milrem – предприятие оборонного сектора, которое разрабатывает беспилотные транспортные средства: например, небольшой беспилотный автомобиль THeMIS или большую боевую машину Type-X. На сегодняшний день предприятие продает свою продукцию в 12 странах мира, что делает его мировым лидером в категории робототехнических платформ.