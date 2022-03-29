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    Министр предпринимательства хочет запретить Yandex.Go в Эстонии

    Фото: Andras Kralla

    Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть предлагает правительству запретить компании Yandex N.V. предоставлять услуги таксоизвоза в Эстонии.

    По словам Суття, причиной введения таких санкций является российский законопроект, который обяжет операторов такси передавать ФСБ данные, «используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов».

    У Yandex нет юридического лица в Эстонии - компания зарегистрирована в Нидерландах. Нидерландское предприятие Yandex N.V. является материнской компанией российского "Яндекса".

    «Для использования услуг Yandex N.V. необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России. По сути, спецслужбы и политическое руководство России могут воспользоваться данными и доступом, имеющимися у «Яндекса», и это является существенной угрозой безопасности Эстонии, особенно в сегодняшней политической ситуации», - сказал Сутть.
    Аналогичные предупреждения озвучили Полиция безопасности и Инспекция по защите данных.
    Согласно предложению Суття, компании Yandex N.V. будет запрещено оказывать любые услуги по организации таксоизвоза на территории Эстонии. Доступ к приложению Yandex.Go будет ограничен.
    Ранее «Яндекс.Такси» запретили в Латвии.

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