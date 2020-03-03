В Латвии решено заблокировать Yandex.Taxi

Власти Латвии попросили операторов связи заблокировать "Яндекс.Такси". В "Яндексе" заявили, что занимаются оформлением документов согласно новым латвийским законам и сервис работает в штатном режиме. Фото: Yandex.Taxi

Так как мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv не зарегистрированы, но продолжают предоставлять услуги, Автотранспортная дирекция Латвии решила их заблокировать

Rus.lsm.lv пишет, что с 22 января этого года сайты и мобильные приложения, с помощью которых можно заказать и оплатить пассажирские перевозки на легковом автомобиле, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции. Те, кто не сделал этого, не могут предлагать услуги в Латвии.

Читайте также

Postimees: Yandex.Taxi действует без юридического тела в Эстонии

Пока зарегистрировалась только эстонская компания Bolt.

Тем временем, Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают предоставлять услуги, несмотря на то что они не зарегистрированы. Поэтому дирекция попросила компании, предоставляющие услуги связи, их заблокировать.

Ожидается, что это будет сделано в ближайшие несколько дней. Поставщик услуг сможет возобновить работу после регистрации в Автотранспортной дирекции.

Последняя версия заявки будет направлена на этой неделе

"В настоящее время Yandex.Taxi находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы отправили заявку в конце 2019 года, и с тех пор несколько раз обновляли ее в соответствии с новыми запросами госорганов. Последняя версия заявки будет направлена на этой неделе. Надеемся, что после внесения окончательной версии заявки мы получим подтверждение о регистрации. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей", - сообщила пресс-служба Yandex.Taxi.