Прибывшие в Эстонию россияне активно пользуются криптообменниками

С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.
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