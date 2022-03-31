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    Прибывшие в Эстонию россияне активно пользуются криптообменниками

    Обменник компании CoinEx.Фото: CoinEx

    С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.

    Больше всего офис на улице Антса Лайкмаа, 5 напоминает обыкновенный пункт обмена валюты. Две стойки операционистов, банкомат, табло с курсами, зона ожидания. Но меняют здесь не обычные бумажные деньги, а криптовалюту. Офис принадлежит фирме CoinEx, старейшему в Эстонии криптообменнику, работающему с 2015 года. И для многих обладателей российских паспортов он, как и другие криптообменные пункты, в марте 2022 стал важнейшим объектом финансовой инфраструктуры.

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    С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.
    С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.
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