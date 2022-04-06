Правительство намерено изменить Закон о границе
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Правительство одобрило представленный Министерством внутренних дел проект об изменении Закона о государственной границе и связанных с ним законов. После вступления закона в силу государство сможет эффективнее предотвращать массовую иммиграцию в чрезвычайной ситуации, когда иностранцы незаконно пересекают эстонскую границу и представляют необоснованные ходатайства о международной защите. Правительство направит законопроект на рассмотрение Рийгикогу, сообщает Коммуникационное бюро правительства.
«Изменение закона о государственной границе необходимо для того, чтобы полиция могла работать и в таких ситуациях, когда иностранцев используют как оружие для проведения гибридных атак, какие мы наблюдали на границе Беларуси с Европейским союзом, - сказал министр внутренних дел Кристиан Яани. – У каждого государства есть суверенное право контролировать прибытие в страну, пребывание в ней и отъезд из нее всех людей, которые не являются ее гражданами. Мы также готовы исполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе обязанность предоставления международной защиты тем иностранцам, которые в этом нуждаются».
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