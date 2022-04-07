Индекс потребительских цен вырос в марте на 15,2%

Эльконд Либман: мириться или биться насмерть?
Выбор между заключением некоего мирного соглашения между Украиной и Россией, если оно еще возможно, и войной «до победного конца» похож, как это ни печально, на выбор между ужасным концом и ужасом без конца, хотя, честно говоря, склонность к пацифизму симпатичнее милитаризма.
Выбор между заключением некоего мирного соглашения между Украиной и Россией, если оно еще возможно, и войной «до победного конца» похож, как это ни печально, на выбор между ужасным концом и ужасом без конца, хотя, честно говоря, склонность к пацифизму симпатичнее милитаризма.