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    Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

    Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон.Фото: BENOIT TESSIER

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов, который пройдет 24 апреля, пишет DW.

    По данным, представленным избирательной комиссией в понедельник, 11 апреля, после обработки 96 процентов избирательных бюллетеней действующий глава государства заручился поддержкой 27,41 процента избирателей от числа принявших участие в голосовании. У Марин Ле Пен - 24,03 процента. Третье место в гонке занимает лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержал каждый пятый избиратель (21,57 процента).
    В то же время представители традиционных партий - социалисты и консерваторы - потерпели историческое фиаско. Мэр Парижа Анн Идальго, представлявшая Французскую социалистическую партию, получает 1,7 процента голосов, кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс поддержали 4,75 процента избирателей.
    Явка избирателей в первом туре выборов оказалась относительно низкой - к 17 часам она составляла 65%, что почти на четыре с половиной процентных пункта ниже, чем на выборах в 2017 году (69,42%), и на пять с половиной ниже, чем в 2012-м (70,59%).

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