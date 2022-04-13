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    Fermi Energia начинает сотрудничество с канадской атомной компанией по проекту Эстонской АЭС

    Генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс и глава Laurentis Джеймс Лауритсен.Фото: Fermi Energia

    12 апреля Fermi Energia и канадская компания в сфере атомной энергетики Laurentis Energy Partners подписали в Оттаве соглашение о сотрудничестве с целью разработки программы строительства малых ядерных реакторов в Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.

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    Laurentis Energy Partners является дочерним предприятием Ontario Power Generation (OPG), крупнейшей энергетической компанией Канады. Laurentis Energy Partners предоставляет ряд услуг, связанных с развитием малых модульных реакторов, в числе которых – предварительные исследования, планирование и строительство ядерных объектов, ввод в эксплуатацию и оперирование АЭС, а также решения в области устойчивого развития.
    Большую часть своей электроэнергии Эстония производит из горючего сланца или импортирует атомную и гидроэнергию из соседних стран, таких как Финляндия и Швеция. С 2019 года Fermi Energia изучает возможности возведения и ввода в эксплуатацию в Эстонии малого модульного реактора для обеспечения надежного и нейтрального в отношении CO2 электроснабжения при любой погоде.
    «OPG является признанным экспертом в области атомной энергетики. Их решение построить первый в своем классе малый реактор GE Hitachi BWRX-300 на площадке АЭС Дарлингтон сделает BWRX-300 ведущей технологией в мире среди проектов малых модульных ректоров», – сказал генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс. BWRX-300 является наиболее вероятной технологией, которую Fermi Energia рассматривает для постройки в Эстонии, следует из пресс-релиза.
    «Fermi Energia тесно сотрудничает с Laurentis Energy Partners с целью разработки программы строительства, которая станет основой для успешного лицензирования и финансирования возведения нескольких малых ядерных реакторов в Эстонии, чтобы обеспечить выработку доступной электроэнергии c целью обеспечения энергетической независимости и декарбонизации Эстонии и других стран Балтии», – сказал Каллеметс.
    Малые реакторы рассматриваются к возведению и разрабатываются во всем мире как экономически эффективный способ получения надежной, низкоуглеродной и не зависящей от погоды электроэнергии.
    Малые реакторы – это реакторы с электрической мощностью до 300 МВт, компоненты которых могут быть изготовлены на заводе и поэтому требуют меньше времени на строительство, а также меньше строительных материалов, чем большие атомные электростанции, поясняет компания.

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