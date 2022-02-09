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    Суттер: атомная электростанция сможет заработать в Эстонии примерно в 2040 году

    Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.Фото: Liis Treimann

    По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, атомная электростанция с подходящей площадью в Эстонии сможет заработать примерно в 2040 году.

    "Малых модульных реакторов, подходящих для Эстонии, пока нет, надеемся узнать о них подробнее к 2030 году", - сказал Суттер.
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    Если к этому времени такие реакторы будут работать, можно будет изучить их безопасность и пригодность для эстонского рынка, а также принять решение о строительстве электростанции, добавил он.
    Суттер пояснил, что в настоящее время самые маленькие ядерные реакторы имеют мощность 1200 мегаватт, которые не подходят для Эстонии, поскольку потребление энергии в стране летом, в период наименьшего потребления, составляет всего 700 мегаватт.
    В то же время председатель правления Fermi Energia - компании, планирующей строительство атомной электростанции с небольшим реактором в Эстонии, - Калев Каллеметс уверил, что если государство сможет выполнить все необходимые регуляции и процедуры в нужном темпе, их запланированная станция может начать работу в 2031 году.

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