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    Госсуд признал судебного пристава виновным в неоднократных нарушениях

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    Яне Румянцева, проработавшая судебным приставом 18 лет, неоднократно неправильно арестовывала банковские счета должников, лишая их минимального дохода, пишет Äripäev.

    Согласно решению Государственного суда Эстонии, Румянцева нарушила Кодекс об исполнительном производстве, поскольку не обеспечила должникам доступ к счету с сохранным минимальным доходом.
    «Хотя в результате действий (Румянцевой – прим.ред.) ни для одного из должников не наступило неблагоприятных последствий, нарушение было совершено неоднократно и как минимум по грубой неосторожности», - заявила коллегия Государственного суда.
    По оценке Министерства юстиции, Румянцева, которая изначально получила дисциплинарное взыскание от Минюста, проявила грубую халатность.
    Сама судебный пристав не считает себя виноватой. Она обосновала свои действия тем фактом, что суды по-разному толкуют то, в каком объеме возможно арестовать счета должников.
    Румянцева признает, что в постановлении о наложении ареста на счет она, действительно, не указала, что должнику гарантируется сумма, равная минимальной месячной заработной плате. Однако это происходило только в том случае, если было ясно, что у должника не было ни одного источника дохода в течение долгого времени, поясняет она.
    Государственный суд же подчеркнул, что если на пустой счет налагается полный арест средств, то это означает, что в случае поступления доходов будут арестованы и они. Таким образом, должнику придется подавать заявление о внесении изменений в постановление об аресте.
    Хотя Министерство юстиции первоначально оштрафовало Румянцеву в июле 2019 года, судебный пристав решила обжаловать это решение. В 2020 году Тартуский административный суд и Тартуский окружной суд вынесли решение в пользу Румянцевой, однако теперь Государственный суд признал данную меру наказания справедливой.
    Минюст наложил на Румянцеву штраф в размере 1600 евро. Румянцева сочла размер штрафа несоразмерным, однако Государственный суд с этим заявлением не согласился, приняв во внимание годовой доход пристава примерно в 64 000 евро.

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