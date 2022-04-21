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    57-й день войны в Украине: Путин отменил штурм "Азовстали", Австрия отказалась от российской нефти

    Дым над комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, Украина 20 апреля 2022Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO, Scanpix

    Военное вторжение России в Украину продолжается уже восемь недель. Главное к полудню 21 апреля:

    Путин приказал отменить штурм комбината “Азовсталь”. Решение президент России принял после того как министр обороны Сергей Шойгу доложил, что “весь Мариуполь находится под контролем российской армии”. На территории "Азовстали", по словам Шойгу, остается более 2000 "боевиков". По данным BBC, на заводе укрывается от войны много мирных жителей, издание называло комбинат "последним бастионом Мариуполя".

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