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  • 01.07.25, 10:03

Предварительная оценка: в июне рост цен превысил 5%

По предварительной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен в июне 2025 года вырос на 5,2% по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с маем индекс был выше на 1,1%.
Предварительная оценка: в июне рост цен превысил 5%
  • Foto: Andras Kralla
Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии в самой Эстонии, тогда как действующий гармонизированный индекс учитывает также туристов.
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