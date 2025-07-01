Предварительная оценка: в июне рост цен превысил 5%
По предварительной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен в июне 2025 года вырос на 5,2% по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с маем индекс был выше на 1,1%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в мае 2025 года повысился по сравнению с апрелем на 0,2% и по сравнению с маем прошлого года на 0,5%.
По данным Департамента статистики, в мае индекс потребительских цен повысился по сравнению с апрелем на 0,1% и по сравнению с маем 2024 года – на 4,5%. По сравнению с маем прошлого года товары были дороже на 1,9% и услуги – на 8,8%.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.