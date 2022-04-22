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dv.ee

22 апреля 2022 в 13:57 Поделиться:









Финляндия с воскресенья на треть ограничит импорт электроэнергии из РФ

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Финская электросетевая компания Fingrid с воскресенья ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией, в результате чего импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт, говорится в сообщении компании.

Экспортная мощность из Финляндии в Россию останется на уровне 320 МВт, сообщает «Интерфакс».

«Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке», - сообщила Fingrid.

Это необходимо для обеспечения безопасности энергосистемы Финляндии, отмечается в сообщении.

Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ является ПАО "Интер РАО". Финляндия является для компании основным экспортным рынком. В 2021 году в эту страну было поставлено 8,2 млрд кВт.ч электроэнергии из общего экспорта в 21,77 млрд кВт.ч.

Представитель "Интер РАО" отказался от комментариев.