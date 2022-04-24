Некогда успешный производитель домов Astel Modular официально обанкротился

EPL: экспорт в Скандинавию за последние пять лет упал более чем на полмиллиарда евро

Экспорт в страны Скандинавии (Дания, Норвегия и Швеция) за последние пять лет упал более чем на полмиллиарда евро, рассказывает сегодня Eesti Päevaleht. Издание задается вопросом: есть ли причина для беспокойства?