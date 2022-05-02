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    68-й день войны в Украине. The Times: Россия планирует вторжение в Молдову; учения НАТО в Эстонии

    1 мая полк «Азов» опубликовал видео эвакуации людей с территории завода «Азовсталь». Скриншот видео. Фото: DAVID ARAKHAMIA/AZOV HANDOUT, Scanpix

    Вторжение России в Украину продолжается уже 68-й день. Главные новости к полудню 2 мая:

    Британская газета The Times со ссылкой на украинские военные источники пишет о том, что Россия «уже прокладывает путь к захвату Молдовы». Источники предполагают, что это, по расчетам российских военных, должно дать им шанс на улучшение своих позиций в Украине.
    В то же время британский таблоид The Sun утверждает, что президент России Владимир Путин готовится к хирургической операции из-за онкологического заболевания, газета ссылается на «инсайдера в Кремле». Власть на это время якобы может отойти главе Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.
    Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. В Днепропетровской области ракета попала в элеватор с зерном, сообщил глава администрации Днепропетровской Валентин Резниченко.
    В Донецкой области есть информация о 4 погибших мирных жителях. В Луганской - о трех. В сводке Генштаба Украины говорится об обстрелах Черниговской области и Харькова, а также наступлении в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.
    Полк «Азов» опубликовал видео эвакуации людей с территории завода «Азовсталь».
    В России тоже слышны взрывы. Не меньше двух было в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Позже он отдельно уточнил, что стреляли не из Украины: «выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции».
    Армии России понадобятся годы, чтобы восстановить потери, понесенные в Украине, пишет минобороны Великобритании. В начале вторжения у России было более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности, считают в министерстве. К началу мая более четверти этих частей выведены из строя. Причем больше других пострадали элитные части российской армии, например, воздушно-десантные войска.
    Великобритания, Эстония, Франция и Дания проводят в Эстонии боевые учения Bold Dragon. Видео с вооружением от того же министерства:
    Эстония остается важным транзитным хабом для украинских беженцев. Meduza рассказывает историю 21-летней Полины Ковалевской, которая вместе с родителями и младшей сестрой пыталась выжить в Мариуполе с 24 февраля по 4 апреля 2022 года. Потом семью вывезли в ДНР, оттуда Ковалевские переправились в Россию, а 16 апреля добрались до Эстонии.

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