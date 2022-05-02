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Екатерина Мереминская

2 мая 2022 в 10:26 Поделиться:









68-й день войны в Украине. The Times: Россия планирует вторжение в Молдову; учения НАТО в Эстонии

1 мая полк «Азов» опубликовал видео эвакуации людей с территории завода «Азовсталь». Скриншот видео. Фото: DAVID ARAKHAMIA/AZOV HANDOUT, Scanpix

Вторжение России в Украину продолжается уже 68-й день. Главные новости к полудню 2 мая:

Россия «уже прокладывает путь к захвату Молдовы». Источники предполагают, что это, по расчетам российских военных, должно дать им шанс на улучшение своих позиций в Украине. Британская газета The Times со ссылкой на украинские военные источники пишет о том, что. Источники предполагают, что это, по расчетам российских военных, должно дать им шанс на улучшение своих позиций в Украине.

В то же время британский таблоид The Sun утверждает , что президент России Владимир Путин готовится к хирургической операции из-за онкологического заболевания, газета ссылается на «инсайдера в Кремле». Власть на это время якобы может отойти главе Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. В Днепропетровской области ракета В Днепропетровской области ракета попала в элеватор с зерном, сообщил глава администрации Днепропетровской Валентин Резниченко.

эвакуации людей с территории завода «Азовсталь». Полк «Азов» опубликовал видео

В России тоже слышны взрывы. Не меньше двух было в Белгороде, . Не меньше двух было в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Позже он отдельно уточнил , что стреляли не из Украины: «выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции».

Армии России понадобятся годы, чтобы восстановить потери, понесенные в Украине, пишет минобороны Великобритании. В начале вторжения у России было более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности, считают в министерстве. К началу мая более четверти этих частей выведены из строя. Причем больше других пострадали элитные части российской армии, например, воздушно-десантные войска.

Великобритания, Эстония, Франция и Дания проводят в Эстонии боевые учения Bold Dragon. Видео с вооружением от того же министерства:

UK, Estonia, France and Denmark have been conducting battle drills in Estonia on Exercise BOLD DRAGON. 🐉🛠 #WeAreNATO



Here are some of the NATO battlegroup’s armour in action. 🎬 pic.twitter.com/1gR2FatmdJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2022