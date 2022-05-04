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dv.ee

4 мая 2022 в 12:33 Поделиться:









Эстонская фирма нашла утерянный пароль от криптокошелька и обнаружила на счету огромную сумму

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Эстонская компания по обслуживанию и ремонту вентиляции Soojusgrupp нашла пропавший несколько лет назад пароль от криптокошелька и к своему удивлению обнаружила на счету огромную сумму, пишет Rus.Delfi.

В декабре 2019 года один из заказов компании был оплачен в криптовалюте – на счет поступило 3100 евро. Тогдашний руководитель проекта, отвечавший за заказ клиента, выполнение работ и оплату, через несколько недель решил поменять работу – таким образом пароль от криптокошелька был утерян.

Спустя почти два с половиной года глава Soojusgrupp Реэмо Кескюла случайно нашел пароль и обнаружил, что за этот период криптовалюта значительно подорожала, и сумма на кошельке выросла с 3100 евро до 18 300 евро.

«В тот момент, когда сделка завершилась и пароль пропал, мы думали, что из-за собственной неосторожности потеряли эти деньги. Но теперь мы решили, что отныне каждый, кто захочет воспользоваться нашими услугами, сможет использовать биткоин в качестве платежного средства», - прокомментировал Кескюла.