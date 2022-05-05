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    Фермеры: со сбором урожая клубники вновь назревают проблемы

    Фермеры в Эстонии опасаются, что в нынешнем году большая часть урожая клубники вновь останется несобранной из-за нехватки сезонных работников, сообщает ERR.

    Первая эстонская клубника должна поступить на прилавки ближе к середине июня.Фото: Robert Faritsch, Reuters/Scanpix
    Аналогичный сценарий наблюдался в стране в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса и проблем с трудоустройством иностранцев на полях осталось до 70% урожая клубники, напоминает ERR.

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