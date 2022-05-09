Новости

dv.ee

9 мая 2022 в 7:15 Поделиться:









Производитель Javelin заявил о планах увеличить выпуск в два раза

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Один из производителей переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, компания Lockheed Martin, заявила о планах увеличить выпуск этого вида вооружения в два раза, сообщил глава компании Джим Тайклет в интервью CBS.

Сейчас мощность заводов, которые выпускают Javelin, составляет 2,1 тыс. в год. Lockheed Martin (выпускает ПТРК совместно с Ratheon) намерена довести производство до 4 тыс. в год, пишут «РИА.Новости».

По словам Тайклета, это может занять от нескольких месяцев до двух лет, однако компания уже закупает необходимые инструменты, вкладывается в расширение производства и проводит соответствующую работу с поставщиками.

По словам главы Lockheed Martin, в компании не боятся, что конфликт в Украине, куда США сейчас поставляют Javelin, закончится и произведенные объемы вооружения окажутся невостребованными. Тайклет подчеркнул, что современные вооружения, такие как Javelin или Stinger (переносной зенитно-ракетный комплекс) будут востребованы и после завершения активных военных действий в Украине со стороны США и их союзников, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Таким образом, мы хотим убедиться, что можем предоставить нашим союзникам и нашей стране то, что им необходимо для защиты», - заключил глава Lockheed Martin.