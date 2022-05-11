77-й день войны в Украине: ВСУ освободила четыре населённых пункта, 10 тысяч жителей Мариуполя могут умереть
Жители Мариуполя пытаются получить воду. Условия жизни в городе невыносимы, что угрожает жизни 10 000 людей, утверждает мэр Мариуполя.Фото: STRINGER, AFP, Scanpix
Идёт 77-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 11 мая.
Украина освободила четыре населённых пункта в Харьковской области
, пишет
Генштаб вооружённых сил Украины.
280 украинских солдат погибли
в результате ночного российского авианалёта, пишет
Министерство обороны РФ.
10 тысяч жителей Мариуполя могут умереть от болезней и невыносимых условий
, передаёт
«Украинская правда» слова мэра города Вадима Бойченко. В городе остаются 150-170 тысяч человек.
Три человека погибли, трое получили ранения в результате обстрела Донецкой области
, пишет
глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Один человек погиб, десять получили ранения в результате обстрела Харьковской области
, пишет
глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате обстрела Запорожской области
, пишет
«Орехов сегодня».
Девять человек получили ранения в результате обстрела Николаевской области
, пишет
глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
На «Азовстали» гражданских не осталось
, передаёт
Sky News слова офицера полка «Азов» Ильи Самойленко. Раньше проходила информация, что на территории завода осталось около 100 гражданских лиц.
Россия пытается укрепиться на острове Змеиный
, утверждает
британская разведка. По её словам, контроль над этим пунктом позволит России доминировать на северо-западе Чёрного моря.
В Калининграде предотвращён теракт
, передают
«РИА Новости» слова Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России. По утверждению ФСБ, задержан сторонник «Правого сектора», который хотел организовать теракт на 9 мая, после чего присоединиться к вооружённым силам Украины.
В Белгородской области введён «жёлтый» уровень террористической опасности
, передаёт
губернатор региона Вячеслав Гладков.
Путин готовит длительную войну на истощение, не намерен ограничиваться Донбассом
и верит, что решительность США и ЕС спадут после того, как они столкнутся с нехваткой продовольствия, инфляцией и удорожанием энергоносителей, передаёт
Guardian слова директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
Директор Национальной разведки США Эврил ХэйнсФото: Хосе Луис Магана, Scanpix
Россия за прошедшие сутки вывезла из Украины 8797 человек
, передаёт
ТАСС слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева. За всё время войны Россия вывезла более миллиона человек, 17% вывезенных - дети.
В Киеве за всё время войны уничтожены более 200 многоквартирных домов
, пишет
Киевский горсовет.
Украина сократила транзит газа в Европу на треть
, пишет
оператор газотранспортной системы Украины. Причина - прекращён транзит через те станции Луганской области, которые оккупированы Россией.
Четыре губернатора регионов РФ подали в отставку
и ещё один заявил, что не будет переизбираться в сентябре, пишет
Reuters.
Палата представителей США одобрила выделение 40 миллиардов долларов на помощь Украине
. Это произошло после того, как Джо Байден заявил, что деньги на войну у Украины закончатся через несколько дней. Законопроект ещё пройдёт голосование в Сенате.
Инфляция в Украине - 16,4%
, пишет
Государственная служба статистики Украины.
Россия
в начале войны провела кибератаку, выключившую интернет
у тысяч модемов в Украине, сообщает
Reuters. По мнению аналитиков, это оказало существенную помощь России в начале войны.
Два сенатора США представили
законопроект о признании России спонсором терроризма.
Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Алжира
на фоне того, как страны ЕС пытаются заместить российские нефть и газ поставками из Африки (11% поставок газа в ЕС - из Алжира).
ВОЗ отменит все мероприятия в России
, подумывает о закрытии офиса в Москве, утверждает
Министерство здравоохранения Украины.
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