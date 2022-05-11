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    77-й день войны в Украине: ВСУ освободила четыре населённых пункта, 10 тысяч жителей Мариуполя могут умереть

    Жители Мариуполя пытаются получить воду. Условия жизни в городе невыносимы, что угрожает жизни 10 000 людей, утверждает мэр Мариуполя.Фото: STRINGER, AFP, Scanpix

    Идёт 77-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 11 мая.

    Украина освободила четыре населённых пункта в Харьковской области, пишет Генштаб вооружённых сил Украины.
    280 украинских солдат погибли в результате ночного российского авианалёта, пишет Министерство обороны РФ.
    10 тысяч жителей Мариуполя могут умереть от болезней и невыносимых условий, передаёт «Украинская правда» слова мэра города Вадима Бойченко. В городе остаются 150-170 тысяч человек.
    Три человека погибли, трое получили ранения в результате обстрела Донецкой области, пишет глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
    Один человек погиб, десять получили ранения в результате обстрела Харьковской области, пишет глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
    Один человек погиб, восемь получили ранения в результате обстрела Запорожской области, пишет «Орехов сегодня».
    Девять человек получили ранения в результате обстрела Николаевской области, пишет глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
    На «Азовстали» гражданских не осталось, передаёт Sky News слова офицера полка «Азов» Ильи Самойленко. Раньше проходила информация, что на территории завода осталось около 100 гражданских лиц.
    Россия пытается укрепиться на острове Змеиный, утверждает британская разведка. По её словам, контроль над этим пунктом позволит России доминировать на северо-западе Чёрного моря.
    В Калининграде предотвращён теракт, передают «РИА Новости» слова Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России. По утверждению ФСБ, задержан сторонник «Правого сектора», который хотел организовать теракт на 9 мая, после чего присоединиться к вооружённым силам Украины.
    В Белгородской области введён «жёлтый» уровень террористической опасности, передаёт губернатор региона Вячеслав Гладков.
    Путин готовит длительную войну на истощение, не намерен ограничиваться Донбассом и верит, что решительность США и ЕС спадут после того, как они столкнутся с нехваткой продовольствия, инфляцией и удорожанием энергоносителей, передаёт Guardian слова директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
    Директор Национальной разведки США Эврил ХэйнсФото: Хосе Луис Магана, Scanpix
    Россия за прошедшие сутки вывезла из Украины 8797 человек, передаёт ТАСС слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева. За всё время войны Россия вывезла более миллиона человек, 17% вывезенных - дети.
    В Киеве за всё время войны уничтожены более 200 многоквартирных домов, пишет Киевский горсовет.
    Украина сократила транзит газа в Европу на треть, пишет оператор газотранспортной системы Украины. Причина - прекращён транзит через те станции Луганской области, которые оккупированы Россией.
    Четыре губернатора регионов РФ подали в отставку и ещё один заявил, что не будет переизбираться в сентябре, пишет Reuters.
    Палата представителей США одобрила выделение 40 миллиардов долларов на помощь Украине. Это произошло после того, как Джо Байден заявил, что деньги на войну у Украины закончатся через несколько дней. Законопроект ещё пройдёт голосование в Сенате.
    Инфляция в Украине - 16,4%, пишет Государственная служба статистики Украины.
    Россия в начале войны провела кибератаку, выключившую интернет у тысяч модемов в Украине, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, это оказало существенную помощь России в начале войны.
    Два сенатора США представили законопроект о признании России спонсором терроризма.
    Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Алжира на фоне того, как страны ЕС пытаются заместить российские нефть и газ поставками из Африки (11% поставок газа в ЕС - из Алжира).
    ВОЗ отменит все мероприятия в России, подумывает о закрытии офиса в Москве, утверждает Министерство здравоохранения Украины.

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