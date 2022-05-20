  • Поделиться:

    США может снять санкции с Минска в обмен на транзит украинского зерна

    Американские власти полагают, что в Украине скопилось около 20 млн т зерна, которые сложно вывезти из страны.Фото: Shutterstock

    Американские власти рассматривают возможность снятия ограничительных мер, введенных против калийных удобрений белорусского производства, если официальный Минск согласится на транзит украинского зерна через территорию Беларуси, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

    Собеседники издания уточнили, что эти санкции могут отменить на полгода и в случае согласия белорусских властей зерновые культуры будут поставляться по железной дороге в порт литовского города Клайпеда, передает «РБК».
    Ранее дипломатические источники WSJ сообщили о похожем предложении генсека ООН Антониу Гутерриша, который призвал Москву смягчить экспортные ограничения на удобрения из России и Беларуси в обмен на пропуск судов с зерном с Украины.
    Российский постпред при ООН Василий Небензя затем назвал публикацию «вольной интерпретацией». Он рассказал, что тот действительно обсуждал во время визита в Россию в конце апреля снятие санкций против калийных удобрений, но без привязки к ситуации с зерном.
    Американские власти полагают, что в Украине скопилось около 20 млн т зерна, которые сложно вывезти из страны. Во Всемирной продовольственной программе ООН оценивают этот объем в 25 млн т, указывая, что такая ситуация сложилась из-за «заблокированных портов Черного моря» и проблем с инфраструктурой. «Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», — сообщил в середине мая американский президент Джо Байден.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Кто получит деньги из дополнительного бюджета Эстонии?
Назван лучший руководитель года
Лариса Шабунова: надо принимать вызовы, которые выводят из зоны комфорта
Влияние санкций
США намерены блокировать выплаты России по госдолгу
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Опрос: почти половина жителей Эстонии планирует продолжать инвестировать
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: зачем лишний раз стрелять себе в ногу?
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Все мнения
Эпицентр
Девелоперы повышают цены на жилье и расторгают договоры о бронировании
Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.
Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: неправильно ты, дядя Илон, природушку защищаешь
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение