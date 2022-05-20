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20 мая 2022 в 6:49 Поделиться:









США может снять санкции с Минска в обмен на транзит украинского зерна

Американские власти полагают, что в Украине скопилось около 20 млн т зерна, которые сложно вывезти из страны. Фото: Shutterstock

Американские власти рассматривают возможность снятия ограничительных мер, введенных против калийных удобрений белорусского производства, если официальный Минск согласится на транзит украинского зерна через территорию Беларуси, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания уточнили, что эти санкции могут отменить на полгода и в случае согласия белорусских властей зерновые культуры будут поставляться по железной дороге в порт литовского города Клайпеда, передает «РБК».

Ранее дипломатические источники WSJ сообщили о похожем предложении генсека ООН Антониу Гутерриша, который призвал Москву смягчить экспортные ограничения на удобрения из России и Беларуси в обмен на пропуск судов с зерном с Украины.

Российский постпред при ООН Василий Небензя затем назвал публикацию «вольной интерпретацией». Он рассказал, что тот действительно обсуждал во время визита в Россию в конце апреля снятие санкций против калийных удобрений, но без привязки к ситуации с зерном.

Американские власти полагают, что в Украине скопилось около 20 млн т зерна, которые сложно вывезти из страны. Во Всемирной продовольственной программе ООН оценивают этот объем в 25 млн т, указывая, что такая ситуация сложилась из-за «заблокированных портов Черного моря» и проблем с инфраструктурой. «Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», — сообщил в середине мая американский президент Джо Байден.