97-й день войны: ракетный обстрел Славянска, «национализация судов» в Мариуполе и бои в Северодонецке
Пожилая женщина у входа в убежище в Лисичанске, 28 мая 2022 года.Фото: Rick Mave
Идет 97-й день войны в Украине. Главное, что произошло к полудню 31 мая.
Сводка британской разведки сообщает
, что российские войска заняли город Лиман
в Донецкой области, что увеличивает их возможности по успешному окружению украинских сил в Северодонецке. Также сообщается о мощных обстрелах Северодонецка и уличных боях на окраинах города. При этом в министерстве обороны Великобритании подчеркивают, что Украина все еще контролирует ведущий из Северодонецка «коридор».
В той же сводке британская разведка фиксирует, что политической целью
России, скорее всего, является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей Украины.
Для этого силам вторжения понадобится помимо захвата Северодонецка потребуется продолжить наступление, которое идет трудно. Дальнейшей целью России может стать город Краматорск
, находящийся на стратегически важной трассе M04 Донецк-Днепр.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай подтвердил
, что к утру 31 мая часть районов Северодонецка контролируется российской армией
. При этом он отметил, что свободно передвигаться по городу россияне не могут – в разрушенном населенном пункте все еще остаются украинские войска, ведущие уличные бои. Накануне Гайдай сообщал, что 60% зданий в Северодонецке разрушены и не подлежат восстановлению, уничтожена ключевая инфраструктура города.
Как информирует
Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по городу Славянск.
В результате обстрела повреждена школа и по меньшей мере 7 многоэтажных жилых домов. Уже известно о 3 погибших и 6 раненых, продолжается разбор завалов. Кириленко призвал гражданское население Донецкой области эвакуироваться из региона, поскольку полностью безопасных районов в нем на сегодня нет.
Согласно сводке
генерального штаба Украины, за минувшие сутки уничтожено 150 человек личного состава армии вторжения, а также более 60 единиц российской техники, в том числе 9 танков.
Русская служба BBC собрала данные
о погибших в ходе вторжения в Украину Российских военнослужащих
к началу июня. Журналисты собрали список из 3052 убитых. Издание отмечает высокую долю офицерского состава среди погибших – 18%. Одновременно в BBC подчеркивают, что реальные потери могут быть существенно большими, речь идет лишь о документально подтвержденных поименных данных. Украинская сторона сообщает о 30 500 убитых россиянах по состоянию на 31 мая. Россия не публикует официальных данных о своих потерях.
Российское государственное агентство РИА Новости уведомляет
о том, что оккупированные войсками РФ территории Запорожской и Херсонской области переподключены к российским мобильным сетям
и интернету от российских провайдеров. С таким заявлением выступил российский «заместитель главы» Крыма по информполитике Олег Крючков. Отметим, что по принуждению властей провайдеры блокируют большинство независимых от Кремля российских СМИ, а также европейские (в том числе украинские) и американские издания.
Глава подконтрольной России самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин заявил
о «национализации» судов в порту Мариуполя.
Незаконно конфискованные корабли объявлены «торговым флотом ДНР». При помощи этих судов из порта в Россию вывозятся металлоконструкции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой прессе рассказал
о планируемой на 8 июня встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
По его словам, ее темой станет создание коридоров безопасности для судов в Черном море. Российские СМИ со ссылкой на Чавушоглу также пишут, что президент Украины Владимир Зеленский заявил
Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным.
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