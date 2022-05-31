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    97-й день войны: ракетный обстрел Славянска, «национализация судов» в Мариуполе и бои в Северодонецке

    Пожилая женщина у входа в убежище в Лисичанске, 28 мая 2022 года.Фото: Rick Mave

    Идет 97-й день войны в Украине. Главное, что произошло к полудню 31 мая.

    Сводка британской разведки сообщает, что российские войска заняли город Лиман в Донецкой области, что увеличивает их возможности по успешному окружению украинских сил в Северодонецке. Также сообщается о мощных обстрелах Северодонецка и уличных боях на окраинах города. При этом в министерстве обороны Великобритании подчеркивают, что Украина все еще контролирует ведущий из Северодонецка «коридор».
    В той же сводке британская разведка фиксирует, что политической целью России, скорее всего, является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей Украины. Для этого силам вторжения понадобится помимо захвата Северодонецка потребуется продолжить наступление, которое идет трудно. Дальнейшей целью России может стать город Краматорск, находящийся на стратегически важной трассе M04 Донецк-Днепр.
    Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что к утру 31 мая часть районов Северодонецка контролируется российской армией. При этом он отметил, что свободно передвигаться по городу россияне не могут – в разрушенном населенном пункте все еще остаются украинские войска, ведущие уличные бои. Накануне Гайдай сообщал, что 60% зданий в Северодонецке разрушены и не подлежат восстановлению, уничтожена ключевая инфраструктура города.
    Как информирует Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по городу Славянск. В результате обстрела повреждена школа и по меньшей мере 7 многоэтажных жилых домов. Уже известно о 3 погибших и 6 раненых, продолжается разбор завалов. Кириленко призвал гражданское население Донецкой области эвакуироваться из региона, поскольку полностью безопасных районов в нем на сегодня нет.
    Согласно сводке генерального штаба Украины, за минувшие сутки уничтожено 150 человек личного состава армии вторжения, а также более 60 единиц российской техники, в том числе 9 танков.
    Русская служба BBC собрала данные о погибших в ходе вторжения в Украину Российских военнослужащих к началу июня. Журналисты собрали список из 3052 убитых. Издание отмечает высокую долю офицерского состава среди погибших – 18%. Одновременно в BBC подчеркивают, что реальные потери могут быть существенно большими, речь идет лишь о документально подтвержденных поименных данных. Украинская сторона сообщает о 30 500 убитых россиянах по состоянию на 31 мая. Россия не публикует официальных данных о своих потерях.
    Российское государственное агентство РИА Новости уведомляет о том, что оккупированные войсками РФ территории Запорожской и Херсонской области переподключены к российским мобильным сетям и интернету от российских провайдеров. С таким заявлением выступил российский «заместитель главы» Крыма по информполитике Олег Крючков. Отметим, что по принуждению властей провайдеры блокируют большинство независимых от Кремля российских СМИ, а также европейские (в том числе украинские) и американские издания.
    Глава подконтрольной России самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин заявил о «национализации» судов в порту Мариуполя. Незаконно конфискованные корабли объявлены «торговым флотом ДНР». При помощи этих судов из порта в Россию вывозятся металлоконструкции.
    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой прессе рассказал о планируемой на 8 июня встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По его словам, ее темой станет создание коридоров безопасности для судов в Черном море. Российские СМИ со ссылкой на Чавушоглу также пишут, что президент Украины Владимир Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным.

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