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3 июня 2022 в 6:54 Поделиться:









Новые санкции США: «Северсталь» и чиновники

Под санкции попал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, вместе с семьей. Фото: Shutterstock

США опубликовали новый санкционный список – там оказались 17 россиян, в основном чиновников и бизнесменов, а также 16 компаний, так или иначе связанных с Россией.

Это блокирующие санкции, которые замораживают активы, с попавшими под них людьми и компаниями запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Физлицам, попавшим в этот список, также запрещается въезд на территорию США, передает Русская служба Би-би-си.

В новый список, в частности, попали чиновники – например, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава министерства транспорта Виталий Савельев (до этого он руководил государственным «Аэрофлотом») и гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

«Северсталь» – крупнейшая российская металлургическая корпорация – тоже оказалась в списке (наряду с компанией NordGold, которая принадлежит семье Алексея Мордашова). Под санкции попал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, вместе с семьей.

Отдельное место в списке занимает тема яхт и самолетов, которые связывают с российскими чиновниками и олигархами – минфин США внес в список сразу четыре яхты, которые связывают с Владимиром Путиным – это Shellest, Nega, Olympia и Graceful.

Под санкции США также попали несколько компаний, которые управляли и номинально владели яхтами российских чиновников и олигархов.