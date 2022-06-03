  • Поделиться:

    Новые санкции США: «Северсталь» и чиновники

    Под санкции попал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, вместе с семьей.Фото: Shutterstock

    США опубликовали новый санкционный список – там оказались 17 россиян, в основном чиновников и бизнесменов, а также 16 компаний, так или иначе связанных с Россией.

    Это блокирующие санкции, которые замораживают активы, с попавшими под них людьми и компаниями запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Физлицам, попавшим в этот список, также запрещается въезд на территорию США, передает Русская служба Би-би-си.
    В новый список, в частности, попали чиновники – например, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава министерства транспорта Виталий Савельев (до этого он руководил государственным «Аэрофлотом») и гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.
    «Северсталь» – крупнейшая российская металлургическая корпорация – тоже оказалась в списке (наряду с компанией NordGold, которая принадлежит семье Алексея Мордашова). Под санкции попал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, вместе с семьей.
    Отдельное место в списке занимает тема яхт и самолетов, которые связывают с российскими чиновниками и олигархами – минфин США внес в список сразу четыре яхты, которые связывают с Владимиром Путиным – это Shellest, Nega, Olympia и Graceful.
    Под санкции США также попали несколько компаний, которые управляли и номинально владели яхтами российских чиновников и олигархов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Маклер: «Квартиры в Таллинне улетают в миг»
Производители мебели: положение дел все хуже, но мы не сдаемся
Число пассажиров Tallink в мае увеличилось почти на 300%
Влияние санкций
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Подписка на дополнительные акции LHV Group была превышена в 1,75 раза
В рамках дополнительной эмиссии на акции LHV Group подписалось более 11 000 инвесторов. Всего объем подписки был превышен в 1,75 раза, пишет
В рамках дополнительной эмиссии на акции LHV Group подписалось более 11 000 инвесторов. Всего объем подписки был превышен в 1,75 раза, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: энергия по разумной цене – обязанность государства
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Эпицентр
Инфобанк Äripäev подал в суд на Инспекцию по защите данных
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: айтишечка, чего падаешь?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение