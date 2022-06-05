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    Владельцы сети магазинов Meie получили дивиденды в размере одного миллиона евро

    Размер дивидендов хозяев сети Meie за год увеличелся вдвоеФото: Andras Kralla

    Компания RRLektus, управляющая сетью магазинов Meie, выплатила владельцам дивиденды в размере одного миллиона евро, удвоив выплаченные дивиденды в сравнении с 2020 годом.

    Руководство также смогло увеличить чистую прибыль компании с 3,5 млн евро в 2020 году до 3,7 млн ​​евро. Если по итогам 2020 года владельцы компании получили дивиденды в размере 500 000 евро, то годом позже доход от владения был увеличен до одного миллиона евро.

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