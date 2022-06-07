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Алексей Шишкин

7 июня 2022 в 9:31 Поделиться:









104-й день войны в Украине: в Николаеве разрушен зерновой терминал, Россия наступает по четырем направлениям, Эстония соберет дивизию вместе с Британией

Женщина отдыхает во время расчистки завалов на месте разрушенного храма в селе Горенка. Фото: Natacha Pisarenko, Scanpix

Идет 104-й день вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 7 июня.

российская армия потеряла в Украине 16 боевых бронированных машин и 4 танка. Кроме того уничтожен самолет, свидетельствует За минувшие сутки. Кроме того уничтожен самолет, свидетельствует утренняя сводка украинского Генштаба по потерям армии вторжения. Согласно статистике руководства ЗСУ, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла 31360 человек личного состава. Министерство обороны РФ, в свою очередь, официальных данных о своих потерях не публикует.

уничтожении в результате ракетного удара одного из крупнейших в Украине зерновых терминалов. «Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным чтобы отвести вину, становится еще более циничной», — написал Боррель. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил об. «Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным чтобы отвести вину, становится еще более циничной», — написал Боррель.

украинская армия утратит контроль над Северодонецком и город будет полностью захвачен российскими войсками вторжения, то на контрнаступление и его возвращение под контроль ЗСУ понадобится в пять раз большее количество людей и ресурсов, в сравнении с обороной, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еслии город будет полностью захвачен российскими войсками вторжения, тов сравнении с обороной, об этом пишет Kiev Indipendent.

Турция и Россия достигли предварительной договоренности по вопросу разминирования фарватеров в Черном море и организации поставок украинского зерна. Для этого турецкая сторона предоставит свои конвойные суда. Предполагается, что переговоры по данному вопросу продолжатся на встрече глав турецкого и российского МИДов в Анкаре 8 июня. Как стало известно агентству Bloomberg . Для этого турецкая сторона предоставит свои конвойные суда. Предполагается, что переговоры по данному вопросу продолжатся на встрече глав турецкого и российского МИДов в Анкаре 8 июня.

В Украине к факту возможного смягчения морской блокады относятся с большим скепсисом, предполагая, что Россия может воспользоваться разминированным торговым коридором для атаки на Одессу. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что ни он, ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не получали приглашения на встречу в Анкаре 8 июня. Украинский президент предполагая, что Россия может воспользоваться разминированным торговым коридором для атаки на Одессу. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что ни он, ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не получали приглашения на встречу в Анкаре 8 июня. Украинский президент подтвердил , однако, что переговоры в различных форматах ведутся, но основным гарантом успешных поставок остается поставки оружия, в том числе противокорабельных ракет.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о непростой ситуации на фронте в своем традиционном ежевечернем эфире: «Ближайшая неделька будет сложной для нас. Российские войска накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление сразу на трех ключевых участках местности. И если добавить Запорожское направление, то станет совсем весело, а они добавят».

По словам Арестовича, войска вторжения уже контролируют Святогорск и приближаются к рубежу Северного Донца, а в ближайшую неделю будут пытаться провести операцию его форсирования, чтоб затем приступить к осаде Славянска. В Северодонецке Россия нарастила артиллерийскую группировку, украинские войска вынуждены маневрировать под ударами противника. Кроме того, существует реальная угроза перерезания трассы Бахмут-Лисичанск и окружения украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска. Арестович предполагает, что накопившие и скоординировавшие усилия российские войска смогут наступать в течение ближайших 4-5 суток, которые могут стать решающими для операции в Донбассе.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась накануне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает МИД Эстонии. Лидеры стран обсудили, прежде всего, вопросы национальной обороны. «Для военной защиты Эстонии нужны сильные войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО. Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать для создания в Эстонии командной структуры уровня дивизии», — заявила по итогам встречи Каллас. Также стороны подчеркнули свою готовность продолжить всесторонне поддерживать Украину.

В свою очередь президент Украины Зеленский переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой. С польским коллегой Зеленский обсудил, в том числе поддержку заявки Украины на статус кандидата на вступление в ЕС со стороны Варшавы. «Ожидаем уже в ближайшие недели решение Европейского Союза относительно нашей заявки на кандидатство. Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем европейском проекте. О том, есть ли у него будущее как действительно сильного объединения», — прокомментировал ход переговоров украинский лидер.